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Genç Halterci, boynuna düşen 270 kilogramlık halter altında kalarak can verdi

Genç Halterci, boynuna düşen 270 kilogramlık halter altında kalarak can verdi
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Hindistan'ın Rajasthan eyaletinden olan 17 yaşındaki halterci Yashtika Acharya, antrenman sırasında yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti. Genç Ulusal Oyunları'nda altın madalya kazanan Acharya, 270 kilogramlık halter barının boynuna düşmesi sonucu can verdi. Acharya'nın antrenörü ve spor salonundaki diğer kişiler, genç sporcunun hayatını kurtarmak için çabaladı ancak başarılı olamadılar.

Hindistan'da 17 yaşındaki şampiyon halterci Yashtika Acharya, spor salonunda boynuna düşen 270 kilogramlık halter barı altında can verdi.

Hindistan'ın batısındaki Rajasthan eyaletinden olan ve Genç Ulusal Oyunları'nda altın madalya kazanmış yetenekli sporcu Yashtika Acharya, Salı günü feci bir kazada hayatını kaybetti.

Olayın rahatsız edici görüntüleri, genç sporcunun her zamanki antrenman rutini sırasında yaşanan trajediyi kaydetti. Görüntüler fazla üzücü olduğu için yayınlanmadı.

Genç sporcu, neredeyse 300 kilogram ağırlığındaki halteri omuzlarında tutarak squat hareketi yapmaya çalışıyordu.

Güvenlik ekipmanlarıyla donanmış olan Yashtika, antrenörü arkasında destek için beklerken ve bir grup izleyici etrafında dururken pozisyonunu aldı.

Bu, daha önce başarıyla kaldırdığı ağırlığın ikinci denemesiydi.

Antrenörü geri sayım yaptı ve genç sporcu barı tutmak için kendini zorladı.

Ancak ağırlık sehpadan omuzlarına aktarıldığında Yashtika geriye doğru sendeledi.

Muazzam ağırlık vücudunun taşıyabileceğinden fazlaydı ve bacakları gücünü kaybetti.

Geriye doğru düştü ve antrenörü tüm çabasına rağmen halterin ağırlığını tutamadı.

Etrafta duran diğer genç kadınlar da yardım etmeye çalıştı, ancak bar çok ağırdı.

Yashtika sırtüstü düşerken bar başına çarptı, başını öne doğru iterek boynunu kırdı.

Antrenörü geriye doğru sendelediğinde genç sporcu hareketsiz yatıyordu.

Acilen hastaneye kaldırıldı ancak ne yazık ki kurtarılamadı.

Spor salonunda felaketi izleyenlerin büyük şok yaşadığı bildirildi.

Naya Shahar Karakol Amiri (SHO) Vikram Tiwari, genç sporcunun ölüm nedenini resmi olarak ciddi boyun yaralanması olarak kaydetti.

Otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi.

SHO yaptığı açıklamada: "Yashtika, Power Headquarters spor salonunda antrenörünün gözetiminde ağırlık kaldırıyordu. Deneme sırasında aniden dengesini kaybetti ve bar boynuna düştü. Spor salonu üyeleri hemen ağırlığı kaldırmaya koştu, antrenörü kalp masajı yapmaya çalıştı ancak yaşam belirtisi göstermedi" dedi.

Genç Halterci, boynuna düşen 270 kilogramlık halter altında kalarak can verdi

Genç Halterci, boynuna düşen 270 kilogramlık halter altında kalarak can verdi

Genç Halterci, boynuna düşen 270 kilogramlık halter altında kalarak can verdi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEngin Çağlar Kandemir:

şu testisi şu yolunda..

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