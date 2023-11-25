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Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar ve Gençler 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da Başladı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen şampiyonanın ilk gününde Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde sıralama atışları yapıldı. Yıldızlar ve gençler kategorisinde yapılan şampiyonaya 65 ilden 445 sporcu katıldı. Şampiyona, yarın final atışlarının ardından düzenlenecek madalya töreniyle sona erecek.