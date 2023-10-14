Türkiye'nin en modern yağlı güreş tesisi olan Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'nin açılışıyla birlikte Gazipaşa Yağlı Güreşleri Ankara'da başladı. 700 pehlivan ve 45 başpehlivanın katıldığı organizasyona Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve diğer siyasi ve spor temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.

Gazipaşa Yağlı Güreşleri, Ankara'da başladı

Alper ŞAŞMAZ - Ercan ATA ANKARA,(DHA)- Gazipaşa Yağlı Güreşleri, Ankara'da başladı. Türkiye'nin en modern yağlı güreş tesisi olma özelliği taşıyan Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'nin de açılışının da gerçekleştirildiği güreş organizasyonunda, 700 pehlivan ve 45 başpehlivan er meydanına çıktı. Açılış programına; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, siyasi partiler ve spor federasyonlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gazi Paşa Yağlı Güreşleri, sabah saatlerinde kol bağlayan alt boyların er meydanına çıkmasıyla başladı. Müsabakaların sona ermesinin ardından kürsüye çıkarak katılımcılara hitap eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açılışını gerçekleştirdikleri tesisin önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğini kaydederek, Ankara Büyükşehir bünyesinde 4 spor kulübünde tam 17 bin 500 sporcumuz var. Paris 2024 için kota alan 6 güreşçimizden 5'i ASKİ Spor bünyesinde. İnşallah bundan sonra yağlı güreşte de Ankara'mızın adını bütün dünyaya duyuracağız ifadelerini kullandı.

ASKİ SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ARSLAN ANKARA ÇAYIRLARI EPEYDİR BÖYLE YİĞİTLER GÖRMEMİŞTİ

ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, bütün başpehlivanların programlarını iptal ederek bugün Ankara'ya geldiğini ifade ederek, Ankara çayırları epeydir böyle yiğitler görmemişti. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şaban başpehlivanımız adına da bu tesisi yaptık diye konuştu.

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ASKİ Spor Kulübü olarak minderde gösterdikleri başarıları yağlı güreşte de göstereceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'nin açılışı ve başpehlivan müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi. Gazipaşa Yağlı Güreşleri, başpehlivanların müsabakalarıyla devam etti.