Gaziantep FK, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü. Isınma ve top kapma çalışmalarının ardından çift kale maç yapıldı. Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü konuk edeceği Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.
Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan idmanda çift kale maç yapıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.