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Gaziantep FK Teknik Direktörü Şumudica: Doğum günümde bile şanslı değilim

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Şumudica, Antalyaspor maçını kaybetmesiyle ilgili olarak, 'Doğum günümde bile şanslı değilim, bilmiyorum ne zaman şanslı olacağım' dedi.

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Marius Şumudica, Antalyaspor maçını kaybetmesiyle ilgili olarak, "Doğum günümde bile şanslı değilim, bilmiyorum ne zaman şanslı olacağım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep Fk, deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Şumudica, "Bugün benim doğum günüö, doğum günümde bile şanslı değilim. Bilmiyorum ne zaman şanslı olacağım" diyerek sözlerine başladı. Müsabakayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şumudica, "Maçta 4'lüye döndük. Bugün biz aslında dörtlüye döndük. Dörtlü sistemle oynamaya başladık. Oyunu biraz daha kontrol etmek istiyorduk. Orta sahayı biraz daha kontrol etmek istiyorduk ama bu bize sonuç vermedi. Daha önceden 5'li oynuyorduk bildiğiniz gibi. Son 3 ay boyunca 5'li oynadığımız sistemde sadece Galatasaray'a kaybettik. O da son dakikalarda gelen bir golle. ve bu sistemle oynadığımız sürece İstanbulspor, Alanyaspor, Karagümrük maçlarını kazandık. Sivas'tan, Pendik'ten puan aldık. Bu maçları puanlarla kapattık. Bugün dörtlüye döndüğümüz için Antalya biraz daha bizden fazla fırsat yakaladı. Biraz daha pozisyona girdi diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Maxim'in pozisyonu penaltıydı"

Hakemlerle ilgili pek fazla konuşmak istemediğini aktaran Şumudica, "Maxim'in pozisyonu penaltıydı. VAR hakemi çağırdığı zaman demek ki bir pozisyon var, bir penaltı pozisyonu var, bakması gerekiyor. Ama şunu da belirtmek istiyorum, Antalya camiası federasyona ya da hakemlere kızgın ya da sinirliydi. Tabii televizyonlarda hakemlerle ilgili kim yangın yaparsa, hakemler o tarafa doğru biraz daha tolerans gösterebiliyor diyebilirim. Pek fazla konuşmak istemiyorum bu konuyla ilgili ama sonuç zaten ortada" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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