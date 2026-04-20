Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup etti

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, – SÜPER Lig'in 30'uncu haftasında Gaziantep FK'nın sahasında Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Mustafa Aksoy, istedikleri ve hayal ettikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ifade ederek, bunun karşılığını da aldıklarını söyledi. Aksoy, "Öncelikle bizim için önemli bir maçtı. Rakip içinde değerli bir maçtı ama hayal ettiğimiz oyunu sahaya yansıttığımızda rahat galip geleceğimizi biliyorduk. Oyuncularımızın reaksiyonu üst seviyedeydi. Maçın genelinde oyunun kontrolü bizdeydi. Bunun neticesinde de istediğimiz skoru aldık. Çok mutluyuz. İnşallah diğer haftalarda da maksimum puanları alarak takımımızın ligi üst sıralarda bitirmesi için elimizden geleni yapacağız. Her maçın hikayesi farklı bugünkü baskın oyunumuzun sebebini bir değişiklik olarak algılamak yanlış. Burak Yılmaz hocam ve ekibi bu takıma çok katkı sağladı. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Ama her maçın hikayesi çok farklı. Rakibe yaptığımız analizlerde genelde akan oyunda blok aralarında baskı hızlarının düşük olduğunu biliyorduk. O yüzden geriden kurulan oyunda pası tercih ettik. Hocalarda ayrılmak istemez ama skorların sonucun da belli bir süreçten sonra hoca değişiklikleri yaşanıyor. Ben kendi adıma kulüp antrenörüyüm, kulübün bu tip durumlarda ortaya çıkan mekanizmasıyız. Elimizden geleni yapıyoruz takıma hakimiz. İki hocamız da çok katkı sağladılar. Bu futbolda var. Hocalar başarılı olamadıklarında gidebiliyorlar. Çok şükür bugün de galip geldik" dedi.

ERLING MOE: HALA ŞANSIMIZ VAR

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, hala şanslarının devam ettiğini ifade ederek, diğer haftalarda çalışıp önlerindeki şansları değerlendirmek istediklerini söyledi.

Erling Moe, "Futboldaki en önemli iki şeyi yapamadık. Kolay gol yememek ve fırsatları değerlendirmek bunları yapamadık. Hala şansımız var. Önümüzde zor bir hafta olsa da çalışıp bu şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Kesinlikle oyuncularım 'küme düştük' düşüncesine girdiklerine katılmıyorum. Oyuncularım ellerinden gelenini en iyisini yapmaya çalışıyor. Yakaladığımız fırsatları değerlendirmezsek oyuncular özgüven kaybı yaşayabiliyorlar. Bu sezon başından bu yana gelen bir süreç. Bugün ve bundan önceki maçlarda arada çok fazla bir fark yok ama mağlubiyetle sonuçlandı. Girdiğimiz pozisyonları daha rahat gole çevirince sahada oyuncularımız beklendiğinden daha iyi reaksiyon verecekler. Futbol herkesin bir araya geldiği bir durum. Taraftarlar maçın önemli unsuru. Taraftarların yasaklanması futbola artı bir şey katmaz. Herkesin kendi şehrinin takımını sahiplenmesi Türk futbolunu eşsiz kılan bir şey. Ben bu ligin güzel bir lig olduğunu düşünüyorum. Bu yasaklamaların bizim ya da başka sahada olması Türk futboluna bir şey kazandırmaz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı