Canlı anlatım! Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Macar hakem Adam Pillok oturuyor. Kritik maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Fenerbahçe, ligde oynadığı 30 karşılaşmada 22 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi alarak 73 puan topladı ve haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 72 puanla 2. sırada girdi. Ligde çıktığı 30 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 12 yenilgi alan Gaziantep FK ise 42 puanla kendisine 8. sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak Bozan, Sorescu, Bruno, Semih Güler, Anel, Ndiaye, Ogün Özçiçek, Maxim, Halil Dervişoğlu, Lungoyi, Boateng.

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, İsmail Yüksek, Kostic, Talisca, Dzeko.

CANLI ANLATIM

M.S Gaziantep FK 1-3 Fenerbahçe

90+3' Semih Güler, orta alanda Cenk Tosun'a faul yaptı.

90+1' Lungoyi, ceza yayının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'da kaldı.

90' Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

88' Gaziantepli oyuncular tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

86' Emre Taşdemir, ceza sahası solundan kale sahasına yerden çevirdi. Savunmada Levent Mercan, topu dışarı gönderdi. Gaziantep FK, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

85' Gaziantep FK'de Badou Ndiaye'nin yerine Furkan Soyalp oyuna dahil oldu.

84' Fenerbahçe'de Talisca'nın yerine Cenk Tosun oyuna dahil oldu.

84' Tadic'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortaya En Nesyri kaleye yakın mesafede kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

83' Fenerbahçe, rakip yarı alanın solundan üst üste taç atışları kullandı.

82' Talisca, rakip yarı alanın sağ tarafında Arda Kızıldağ'a faul yaptı.

80' Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun yerine Levent Mercan oyuna dahil oldu.

79' Ndiaye, orta alanın sağında En Nesyri'ye faul yaptı.

78' Mücadelenin bu dakikasında Gaziantep FK %35-%65 Fenerbahçe topa hakim.

76' En Nesyri, sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Talisca'ya yerden çevirdi ancak savunmada Lungoyi araya girerek tehlikeyi önledi.

74' Szymanski, orta sahanın sağında Sorescu'ya faul yaptı.

73' Gazinatep FK'de Halil Dervişoğlu, Ogün ve Viana'nın yerlerine Kenan Kodro, Emre Taşdemir ile Quentin Daubin oyuna dahil oldu.

72' Oğuz Aydın'ın sağ kanattan penaltı noktasının sağına çevirdiği topta Fred, bekletmeden şutunu çekti. Savunmadan seken topa Fred bir kez daha dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

72' GOOOLLL! Gaziantep FK 1-3 Fenerbahçe (Fred)

70' Mücadelede son 20 dakikalık bölüme girdik.

69' Tadic, ceza sahasının sağından kale sahasına yerden çevirmek istedi. Savunma araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

69' GOOOLLL! Gaziantep FK 1-2 Fenerbahçe (Dzeko)

68' Talisca, sol ayak içiyle kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

68' GOOOLLL! Gaziantep FK 1-1 Fenerbahçe (Talisca)

67' Fenerbahçe'de Kostic ve İrfan Can Kahveci'nin yerlerine Tadic ile Szymanski oyuna dahil oldu.

66' PENALTI! Hakem Direnç Tonusluoğlu, monitörde pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Viana'ya ise sarı kart çıktı.

65' VAR'dan gelen uyarıyla hakem Direnç Tonusluoğlu, Viana ve En Nesyri'nin mücadelesini monitörden izlemeye çağırıldı.

64' Dzeko'nun sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada En Nesyri, kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyun alanına dahil oldu.

63' Oğuz Aydın, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmada Semih, araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

62' Gaziantep'te Husic'in yerine Arda Kızıldağ oyuna dahil oldu.

61' Fenerbahçeli oyuncular tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

60' Karşılaşmanın üçte ikilik kısmını geride bıraktık.

59' TEHLİKELİ ATAK! Fred, orta alandan savunma arkasına uzun bir top gönderdi. Dzeko, topu önüne almak istedi ancak kaleci Burak, Dzeko'dan önce davranarak topa sahip oldu.

58' Halil Dervişoğlu'nun ceza yayında sağ ayak üstüyle çektiği şut kaleci İrfan Can'ın ellerinde kaldı.

57' GOL İPTAL OFSAYT! Hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası Dzeko'nun topla buluştuğu pozisyonu ofsayt olarak belirledi ve En Nesyri'nin attığı golü iptal etti.

56' Fred, orta alandan sol kanatta bulunan Dzeko'ya yerden pasını verdi. Dzeko, son çizgiye kadar inip kale sahasına yerden çevirdi. En Nesyri'nin şık dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

56' GOOOLLL! Gaziantep FK 1-1 Fenerbahçe (En-Nesyri)

55' Lungoyi, rakip yarı alanda Fred'e faul yaptı.

54' Fenerbahçeli oyuncular tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

52' Oğuz Aydın, orta alandan rakip kaleye hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye derin bir top gönderdi. İrfan Can, topu ceza sahası sağına kadar sürüp solunda bulunan En Nesyri'ye aktardı. En Nesyri'nin sağ ayak içiyle yaptığı vuruş kalenin üstünden dışarı gitti. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.

51' ÖNEMLİ POZİSYON! İrfan Can, ceza yayının gerisinden savunma arkasına yüksek bir top gönderdi. Edin Dzeko, yakın mesafeden topa dokundu ancak meşin yuvarlak kaleci Burak'ın ellerinde kaldı.

50' Fenerbahçeli oyuncular rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Gaziantep savunmasında boşluk arıyor...

49' TEHLİKELİ ATAK! Kostic, sol kanattan penaltı noktasına yerden çevirdi. Edin Dzeko'nun sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

47' Halil Dervişoğlu, ceza yayının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'da kaldı.

46' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in yerine En Nesyri oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarı Gaziantep FK'nin santra atışıyla başladı.

İ.Y Gaziantep FK 1-0 Fenerbahçe

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

43'GOL GEÇERSİZ! Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Talisca, topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Direnç Tonusluoğlu, Talisca'nın gol öncesinde topa elle müdahale ettiğini tespit ederek golü geçersiz saydı.

42' Halil Dervişoğlu, rakip ceza sahasında Oğuz Aydın'a faul yaptı.

41' Kostic, sol kanattan çizgiye inerek penaltı noktasına ortaladı. İrfan Can'ın gelişine yaptığı vuruş kaleci Burak'ın ellerinde kaldı.

40' Maxim, rakip yarı alanda Edin Dzeko'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

39' Gaziantepli oyuncular, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti. 38' Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda Gaziantep savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi. 38' Edin Dzeko, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortalamak istedi ancak Gaziantep savunması araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak. 37' Semih Güler, orta alanda Talisca'ya faul yaptı. 36' TEHHLİKELİ ATAK! Kostic, sol kanattan ceza sahasına yerden çevirdi. İrfan Can'ın sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak savunmada Viana'ya çarparak kaleci Burak'ta kaldı. 35' İlk yarıda son 10 dakikalık bölüme girdik. 33' Fenerbahçeli oyuncular kendi yarı alanlarında kısa paslar yaparak top çeviriyor...

32' Kullanılan köşe vuruşu doğrudan dışarı gitti. Gaziantep FK, kale vuruşu kullanacak.

31' ÖNEMLİ POZİSYON! Talisca'nın kulllandığı serbest vuruşta Burak soluna uzanarak topu dışarı çeldi. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

30' Mücadelenin üçte birlik kısmını geride bıraktık.

29' Talisca, rakip ceza yayının gerilerinde Badou Ndiaye'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

28' Fenerbahçeli oyuncular tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

27' İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta Badou Ndiaye, ceza sahasında topu kafayla karşıladı ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

26' Fred, rakip ceza sahasının sağ dışında Ogün'ün müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

25' Ogün, rakip yarı alanda İsmail Yüksek'e faul yaptı.

24' Lungoyi, ceza yayının solundan sağ ayak içiyle kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

23' Kullanılan köşe vuruşunda Dzeko'nun penaltı noktasında kafa vuruşuyla yükselttiği topa kaleci Burak sahip oldu. 22' TEHLİKELİ ATAK! Dzeko, ceza yayından ceza sahası sağında bulunan Oğuz Aydın'a yerden pasını verdi. Oğuz, bekletmeden kale sahasına yerden çevirdi. Savunmada Husic'e çarpan top dışarı gitti. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. 20' Husic, orta alanda İrfan Can Kahveci'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 19' Fenerbahçeli oyuncular rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Gaziantep savunmasında boşluk arıyor... 18' Lungoyi, sol kanattan topu hızla taşımak istedi ancak meşin yuvarlak ayağından açılınca doğrudan dışarı gitti. Fenerbahçe, kale vuruşu kullanacak.

17' Mücadelenin bu dakikasında Gaziantep %32-%68 Fenerbahçe topa hakim.

16' Ogün, orta alanda Fred'e faul yaptı.

15' DERBİDE YOK! Kostic, orta alanın solunda Semih Güler'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Sırp futbolcu, haftaya oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

13' Skriniar'ın orta alanda Dzeko'ya verdiği pasın ardından, Dzeko'nun geriye oynadığı pas kısa düştü ve araya Emmanuel Boateng girdi. Boateng, bekletmeden ceza yayı sağında bulunan Alexandru Maxim'e pasını aktardı. Maxim ise sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu.

13' GOOOLLL! Gaziantep FK 1-0 Fenerbahçe (Maxim)

12' Sağlık ekipleri Halil için sahaya davet edildi.

11' Skriniar, orta alanda Halil Dervişoğlu'na faul yaptı.

10' Emmanuel Boateng, rakip ceza sahasında hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kart gördü.

8' Edin Dzeko, tedavisi için saha kenarına alındı. Mücadele kaldığı yerden yeniden hareketlendi.

7' Edin Dzeko, rakip ceza sahasında Semih ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, oyunu devam ettirdi. Pozisyom sonrası sağlık ekipleri Dzeko için oyun alanına davet edildi.

6' Fenerbahçeli oyuncular, kendi yarı alanında top çeviriyor...

5' DİREKTEN DIŞARIYA! Halil Dervişoğlu, orta alandan sol kanatta koşu yapan Lungoyi'ye yerden pasını verdi. Lungoyi, topu ceza sahasına kadar taşıyıp penaltı noktasının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı gitti. 4' İsmail Yüksek, orta alanda Maxim'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 3' İsmail Yüksek, orta alanda Lungoyi'ye faul yaptı.

1' İlk düdük çaldı.