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Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, pas çalışmaları ve çift kale maç yapıldı.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan idmanda, geniş alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Gaziantep Fk yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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