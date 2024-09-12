'Gazi Paşa'yı Anma ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 2'ncisi gerçekleştirilecek

Ercan ATA - Mikail KARAMAN / ANKARA, - ANKARA Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Spor ve Türkiye Geleneksel Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 'Gazi Paşa'yı Anma ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilecek.

15 Eylül tarihinde yapılacak olan '2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri' öncesinde Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'nde, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulüp Başkanı Yüksel Arslan, Genel Koordinatör Abdullah Çakmar, ASKİ Spor Serbest Güreş'ten Sorumlu Asbaşkan Taha Akgül, Grekoromen Güreş'ten Sorumlu Rıza Kayaalp ve ASKİ Spor Yağlı Güreş'ten Sorumlu Koordinatör Şaban Yılmaz basın toplantısı düzenledi.

60 başpehlivan ve 700 pehlivanın katılacağı etkinlik için vatandaşları bu heyecana ortak olmaya beklediklerini söyleyen Yüksel Arslan, "Gazipaşa 1931 ve 32 yıllarında cihan pehlivanları adına kendine güreş düzenliyor. Ankara'da bir doküman geçti elimize ama orada bir hata yaptık. Ekim 15 diye böyle bir kayıt düşülmüş. Biz de onun anısına geçtiğimiz sene Ekim'in 15'inde yapmıştık güreşleri. Ekim 15 riskli olduğu için bu sene 15 Eylül'e aldık tarihi. Sayın başkanım da Türkiye'nin ilk büyük kara kucak güreşlerini düzenledi. Kendisine atasporumuza destek olduğu için teşekkür ediyoruz. Geçen yıl içinde bulunduğumuz Türkiye'deki ilk yağlı güreş tesislerini yaptık. Birkaç ilave daha yapıp inşallah eksiklerimizi giderebiliriz. Geçen sene 'Bu durumu geleneksel hale getireceğiz' diye söz vermiştik. ASKİ Spor için güreşte 'Türkiye'nin lokomotifi' dedik. Yine bu yıl 10 kota alındı ve 8 sporcu bizim kulübümüzden gitti Fransa'ya. 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya alabildik. Tabi bu yeterli değil. Hepimiz güreşi seviyoruz vatandaşın ilgisini çekmemiz için bazı çalışmalar yaptık. Belki çevre illerden de gelenler olur çünkü yağlı güreş çok seviyorlar" diye konuştu.

ŞABAN YILMAZ: ESKİ MİLLİ GÜREŞÇİLERDEN TAM DESTEK

Pazar günü gerçekleştirilecek olan yağlı güreş etkinliğine vatandaşları davet eden Şaban Yılmaz, "Yağlı güreş camiasına seslenmek istiyorum. Başpehlivanından minik boyuna kadar bu organizasyona katıldık. Güreşirken gerçekten bu işleri kolay zannediyordum ama zormuş. Başkanlarımızı, halkımızı ve bu işe gönül verenleri gerçekten bu sahalarda güzel güreşler bekliyor" dedi.

Taha Akgül ise, "Güreşimiz için önemli bir gün. İnşallah Gazipaşa güreşlerinin bu yıl 2'ncisinin basın toplantısını yapıyoruz. Ankara'da Mansur Yavaş öncülüğünde, tesisleşme anlamında Batıkent'teki Rıza Kayaalp - Taha Akgül Spor Kompleksi bana göre Türk sporuna kazandırmış en büyük hediyelerden, en büyük tesislerden bir tanesi. Halkımızı pazar günü gerçekleşecek yağlı güreş etkinliğimize davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinliğin asıl öneminin güreşe verilen destek olduğunu ifade eden Rıza Kayaalp, "Tabii ki önemli bir organizasyon daha yapılacak burada. İnşallaah 2'ncisi düzenlenecek. Ülkemizin bayrağını dalgalandıran, İstiklal Marşını söyleyen pehlivanlar yetişecek. Herkese desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. O gün güreş etkinliğimize gelen herkesi güzel bir gün geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu.

MESUT ÖZARSLAN: ÖNEMLİ OLAN SÜREKLİLİK

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan yağlı güreşler için çalışmaların tamamlandığını söyleyerek, "Şimdi burada önemli olan şey şu: Bir şeyin sürekliliğini sağlamak. Hele ki öylesine yüksek masraflı ve titizlikle yürütülmesi gereken organizasyonların 2'ncisini daha sonraları düzenlemek gerçekten de kolay bir durum değil. 2'ncisini düzenlediğimiz yağlı güreşlerimize önem ve ehemmiyet veriyoruz. Geçmiş dönemlerde biliyorsunuz kara kucak güreşleri yaptık. Ankara'mız gerçekten de geçmiş dönemde güreşi ile hem Haymana'sından, Kızılcahamam'ına Çamlıderesi'nden tutun da Kalecik'e kadar güreşleri ile anılan bir şehirdi. Günümüzde neredeyse kaybolmaya yüz tutmuştu. Sağ olsun kıymetli hocalarımızın, kıymetli şampiyonlarımızın, başkanımızın öncülüğünde geçen sene ilkini düzenledik. Biz istiyoruz ki Türk güreşi noktasında siyasete kimse karıştırmasın. Gelsin bu işe sahip olsun. Gelecek nesillere bırakacağımız uluslararası arenada olsun, Türkiye'de olsun bu işlere riayet edelim istiyoruz" dedi.