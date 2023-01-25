Gazetecilerin paylaşımlarını yayınlayan Fenerbahçe'den TSYD'ye olay cevap: Ciddiye almıyoruz

Fenerbahçe Spor Kulübü, başkanvekili Erol Bilecik'in açıklamaları nedeniyle kınama mesajı yayımlayan Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne (TSYD) yanıt verdi. Gökhan Dinç ve Haluk Yürekli'nin paylaşımlarının da içerisinde olduğu açıklamada, "İçinde 'Sırf sizin istediğiniz gibi konuşmadıkları için gazetecileri hedef göstermek kimsenin hakkı değildir' gibi ironik bir cümle de içeren bu açıklamayı dikkate almadığımızı kendilerine iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin kulüp başkanvekili Erol Bilecik hakkında yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Yapılan açıklama metninin içerisine ayrıca Gökhan Dinç ve Haluk Yürekli'nin paylaşımlarının da konulması dikkatlerden kaçmadı.

"DİKKATE ALMADIĞIMIZI KENDİLERİNE İLETİYORUZ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Spor medyasında bazı kulüplerin maşası olup rakipleri, başkanları, yöneticileri, sporcuları hedef alan, iftira ve hakaretler eden gazeteci görünümlü profilleri desteklediğini açıklayan Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin açıklamasını takip ettik. İçinde "Sırf sizin istediğiniz gibi konuşmadıkları için gazetecileri hedef göstermek kimsenin hakkı değildir" gibi ironik bir cümle de içeren bu açıklamayı dikkate almadığımızı kendilerine iletiyoruz.

"BİRKAÇ ÖRNEK İLE KAMUOYUNUN DİKKATİNE SUNUYORUZ"

Temel görevi, gerçekleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarmak olan gazeteciliğin, bu profiller ile bugün geldiği vahim durumu yok sayan TSYD'ye, gazetecilik mesleğinin temel ilkelerini hatırlatıyor; Açıklamaya konu bu profillerden bazılarının gazetecilikle nasıl taban tabana zıt durumda olduklarını, gazetecilikle ilgilerinin hangi seviyede olduğunu aşağıda yer alan birkaç örnek ile kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Bu isimler tarafından ekranlarda ve sayfalarda bu yaklaşımın sayısız örneğinin verildiğini de ekliyoruz. Bu vesileyle bu kutsal mesleği tarafsız duruşla, emekle, fedakarca yapan tüm basın mensuplarına duyduğumuz sonsuz saygıyı da vurgulamak istiyoruz." denildi.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımında yer alan Gökhan Dinç ve Haluk Yürekli'nin o paylaşımları;