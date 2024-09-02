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Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna kattı! İşte İstanbul'a geliş saati

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Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Yıldız golcü, bu gece saat 00.30'da sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a gelecek. Nijeryalı yıldızın 11 milyon euro olan yıllık maaşını sarı-kırmızılı takım ödeyecek. Bu transferde satın alma opsiyonu olmayacak. 25 yaşındaki futbolcu, 100 milyonluk değeriyle dünyanın en değerli 4. forveti konumunda.

Galatasaray' Napoli'den Victor Osimhen'in transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız futbolcu, imza için bu gece İstanbul'a gelecek.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ

Osimhen de Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Yıldız golcü ıslak imza ve sağlık kontrolleri için bu gece00.30'da İstanbul'da olacak. Nijeryalı forvetin İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inişi için uçuş planı yapıldu.

MAAŞINI GALATASARAY ÖDECEK

Napoli, Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı teklifi kabul etti. Galatasaray, Nijeryalı golcünün yıllık 11 milyon euro'luk maaşını ödeyecek.Sarı-kırmızıların Osimhen transferinde opsiyon olmayacak.

GALATASARAY, İTALYA'YA GİTTİ

Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün, Victor Osimhen transferinin son detayları için Napoli'ye gitti.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 4. FORVETİ

Galatasaray'ın yeni golcüsü Victor Osimhen, 100 milyon euroluk değeriyle dünyanın en değerli 4. santforu konumunda. 180 milyon euroluk değerleriyle Erling Haaaland ve Kylian Mbappe, dünyanın en değerli santrforları arasında ilk 2 sırada yer alıyor. Inter forması giyen Lautaro Martinez 110 milyon euroluk değeriyle 3, Osimhen ise 100 milyon euro ile 4. sırada.

NAPOLI'DEKİ OSIMHEN KRİZİ NEDİR?

Victor Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca Paris Saint-Germain'e transfer olmak istedi ancak kulüpler anlaşamadı. Daha sonra Chelsea, Napoli ile Osimhen'in transferi konusunda anlaşma sağladı ancak bu kez Nijeryalı oyuncu Chelsea'ye gitmeyi reddetti. Transfer dönemi açık olan Suudi Arabistan'ın önemli kulüplerinden Al-Ahli ise Napoli ile ortak bir noktada buluşamadı. Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, daha önce Chelsea ve Inter'de birlikte çalıştığı Lukaku'yu transfer ettirdi ve Osimhen'i de kadro dışı bıraktı. Yıllık net 11 milyon euro maaşı olan Osimhen, Napoli'de bir krize neden oldu.

NAPOLI PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Napoli forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 133 maçta 76 gol attı ve 18 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Osimhen'in Napoli ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Victor Osimhen Galatasaray İstanbul Napoli Futbol Spor

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Yorumlar (13)

Ali Kallukk:

Çok paranız var dağıtın bakalım,yaptığınız bütün transferler fos çıktı ,buda aynı olacak

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mustan guless:

İnşallah saha gibi olur elinizde patlar

23
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Savas Ozturk:

Wow harika transfer ! Galatasaray’a hayırlı olsun .

65
14
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SüLeyman Kiyağ:

Ali Koç : Nerden bilebilirdik kiralık vereceklerini

47
15
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Melike Taştan:

Allah'ım şaka mı bu? Eğer tete gibi futbolu boşlamayacaksa muhteşem bir haber buuuuuu :) :)

37
7
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anıl zt:

11 milyon euro mu, icardi ve batshuaui varken hem de

15
17
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Ekrem Anlı:

son dakika iyi bomba patlatlattılar

21
8
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Alihan Aksoy:

Kaynak nedir

9
7
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İsmail Köker:

Oynamaz yada sakatlık numarası yapar yada inşallah kaçar geri

3
12
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Arif Karpuzoğlu :

Bjk ye gelen imo dayi forvet türkiyeye gelmeden öncede tahmin etmiştim victorda iyi forvet bir italya lig izleyicisi olarak Neden fenerliler takımında göremeyince tukaka yapıyorlar yok zaha gibi fos çıkacak yok kötü oynayıp gidecek Daha gelmeden eleştiriyorlar gol attıkça kuduracak fenerliler

5
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