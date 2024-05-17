Üye Girişi
Haberler

Galatasaray ve Fenerbahçe Derbilerinde Yabancı Oyuncuların Etkisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 sezondaki derbilerde yabancı oyuncuların attığı gollerin sayısı ve maç sonuçları incelendi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü derbide karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı oyuncular çekti.

İki takım arasında son 10 sezonda oynanan 22 derbide Galatasaray 19 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 14 golle karşılık verdi.

Bu müsabakalarda atılan 33 golün 28'ini yabancı oyuncular, 5'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 16, Fenerbahçe'nin de 12 golünü yabancı oyuncular attı. Sarı-kırmızılıların 3, sarı-lacivertlilerin ise 2 golünü yerli oyuncular filelere gönderdi.

Son 10 sezondaki derbiler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda oynanan 22 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

Tarih
Stat
Organizasyon
Skor (GS-FB)

Goller
25.08.2014Manisa 19 MayısTFF Süper Kupa0 - 0-
18.10.2014Türk TelekomSüper Lig2-1Alper Potuk / Sneijder (2)
08.03.2015FenerbahçeSüper Lig0-1Kuyt
25.10.2015FenerbahçeSüper Lig1 - 1Diego / Olcan Adın
13.04.2016Türk TelekomSüper Lig0 - 0-
26.05.2016AntalyaTürkiye Kupası1-0Podolski
20.11.2016ÜlkerSüper Lig0-2Van Persie (2)
23.04.2017Türk TelekomSüper Lig0-1Josef de Souza
22.10.2017Türk TelekomSüper Lig0 - 0-
17.03.2018ÜlkerSüper Lig0 - 0-
02.11.2018Türk TelekomSüper Lig2 - 2Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
14.04.2019ÜlkerSüper Lig1 - 1Eljif Elmas / Onyekuru
28.09.2019Türk TelekomSüper Lig0 - 0-
23.02.2020ÜlkerSüper Lig3-1Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru
27.09.2020Türk TelekomSüper Lig0 - 0-
06.02.2021ÜlkerSüper Lig1-0Mustafa Muhammed
21.11.2021NefSüper Lig1-2Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu
10.04.2022ÜlkerSüper Lig0-2Zajc, Serdar Dursun
08.01.2023ÜlkerSüper Lig3-0Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
04.06.2023

Nef

Süper Lig3-0Nicolo Zaniolo (2) Mauro Icardi

24.12.2023ÜlkerSüper Lig0-0-
07.04.2023Şanlıurfa 11 NisanTFF Süper Kupa3-0 (Hükmen)Mauro Icardi

Kaynak: AA / Spor

Maç Sonuçları Galatasaray Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 38,78 lira, enflasyon beklentisi ise 43,64 lira oldu

Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 38,78 lira, enflasyon beklentisi ise 43,64 lira oldu

 Eurovision birincisinden Bahçeli'yi küplere bindirecek Türkiye mesajı

Eurovision birincisinden Bahçeli'yi küplere bindirecek Türkiye mesajı

 Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı da safını belli etti

Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı da safını belli etti

 Özel'den Süleyman Soylu çağrısı: Dokunulmazlığı kaldırılsın ve Kaplan soruşturmasında bildiklerini anlatsın

Özel'den Süleyman Soylu çağrısı: Dokunulmazlığı kaldırılsın ve Kaplan soruşturmasında bildiklerini anlatsın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title