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Galatasaray Trabzonspor Maçında Kadroda 3 Değişiklik Yaptı

Galatasaray Trabzonspor Maçında Kadroda 3 Değişiklik Yaptı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö maçının 11'ine göre Trabzonspor karşısında 3 oyuncu değişikliği yaptı. Kaan Ayhan, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'de yer alırken, Mauro Icardi sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. Maç öncesinde Felipe Melo'ya plaket verildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Malmö müsabakasının 11'ine göre Trabzonspor karşısında 3 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Malmö maçının 11'ine göre Karadeniz ekibi karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Davinson Sanchez, Metehan Baltacı ve Michy Batshuayi'nin yerine Kaan Ayhan, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi sakatlığından, Hakim Ziyech de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı. Cimbom'da ayrıca sakatlıkları geçen Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Yusuf Demir, Victor Osimhen de yedek bekledi.

Kaan Ayhan 4 maç sonra 11'de

Galatasaray'da Kaan Ayhan, deplasmanda oynadıkları Bodrum FK mücadelesinde sakatlık geçirmiş, hafta içinde tedavisinin ardından takımla çalışmalara başlamıştı. Trabzonspor karşılaşmasıyla sahalara dönen ve 11'de başlayan Ayhan, 2'si lig, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 4 maç sonra kadroda yer aldı.

Barış Alper Yılmaz forvette

Ayrıca Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor müsabakasında sakatlanan Barış Alper Yılmaz da Trabzonspor maçında 11'de yer aldı. Yılmaz, sakatlığından dolayı Malmö karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı. 24 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililer karşısında forvet olarak başladı.

Ismail Jakobs 5 müsabaka sonra kadroda

Galatasaray'ın Senegalli sol bek oyuncusu Ismail Jakobs, mücadelede yedeklerde yer aldı. Son olarak Samsunspor maçına 11'de başlayan fakat sakatlığından dolayı ikinci yarıya devam edemeyen Jakobs, 3 lig, 2 de Avrupa Ligi müsabakasında oynayamamıştı.

Elias Jelert üst üste 2. kez 11'de başladı

Sarı-kırmızılıların Danimarkalı futbolcusu Elias Jelert, hafta içinde Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçından sonra Trabzonspor müsabakasında da 11'de yer aldı. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon daha önce Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Young Boys karşısında da 11'de görev almıştı.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray, Trabzonspor maçına; Fernando Muslera, Elias Jelert, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Roland Sallai, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen ve Efe Akman bekledi.

Felipe Melo'ya plaket verildi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Trabzonspor maçını tribünden takip etti. Müsabaka öncesinde Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Melo'ya katkılarından dolayı plaket takdim etti. Sarı-kırmızılılarla 154 maçta oynayan Brezilyalı futbolcu, 8 kupa kazanmıştı. Felipe Melo ayrıca kale arkasındaki tribünde taraftarlara 3'lü çektirdi.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarları, Trabzonspor maçında da takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan müsabakada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla futbolcuları hazırladı. Trabzonspor taraftarları da deplasman tribününü doldurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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