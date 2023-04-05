Galatasaray taraftarı isyanda! 2 gol iptal, 2 penaltı pozisyonu için devam

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında evinde Başakşehir'i konuk etti. Sarı-Kırmızılılar mücadeleye oldukça hızlı başladı.

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KEREM'İN GOLÜ İPTAL

Aslan, 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun plase golüyle öne geçti. Icardi'nin pasında ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Kerem, şık vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.

MERTENS'E VAR ENGELİ

Aslan'da 40. dakikada bu kez Mertens'in golü iptal edildi. Kazımcan'ın içeriye kestiği topa Mertens'in elle vuruş yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Belçikalı futbolcunun topu eliyle yönlendirdiğine dair pek çok görüş yazıldı. Sarı-Kırmızılı taraftarların pek çoğu golün iptal edilmesi kararını doğru buldu.

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İKİ PENALTI BEKLENTİSİ

Sarı-Kırmızılılar ilk yarının son anlarında Ömer Ali Şahiner'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Devam kararı çıktı. 55'te de Lima'nın eliyle oynadığı yönünde itiraz yapıldı ancak VAR, penalı vermedi.

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