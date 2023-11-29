Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşılaşacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. maçında bugün İngiltere ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta yapılacak maç, TSİ 20:45'te başlayacak.

Sakatlığı bulunan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez maçta forma giyemeyecek.

Maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

A Grubu'nda günün diğer maçında da Bayern Münih, Kopenhag'la Almanya'da karşı karşıya gelecek. Maç TSİ 23:00'de başlayacak.

Galatasaray, 3 Ekim'deki maçta Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yenmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynadığı 4 maçta bir galibiyet ve bir beraberlik alan, 2 kez de yenilen GS'nin 4 puanı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada yer alıyor. Grupta son sırada ise Manchester United var.

Galatasaray, bugünkü karşılaşmayı kazanırsa Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek.

Grupların ilk iki sırasındakiler Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkarken, 3.'ler UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam ediyor.

Galatasaray grubun son maçında 12 Aralık'ta Kopenhag ile Danimarka'da karşı karşıya gelecek.

5. haftanın ilk maçlarında 4 takım üst tura çıkmayı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının 5. haftası, Salı günü 4 farklı grupta oynanan 8 karşılaşma ile başladı.

Barcelona, Borussia Dortmund, Atletico Madrid ve Lazio, grup maçlarının bitmesine bir hafta kala, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

F Grubu’nda yer alan Milan, sahasında Borussia Dortmund’a 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Alman ekibi Borussia Dortmund, 3’üncü galibiyetini alırken puanını da 10’a çıkardı ve liderliğini korudu. Milan ise grupta son sırada yer aldı.

F Grubu'nun diğer karşılaşmasında Paris Saint-Germain, sahasında Newcastle United ile uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla ev sahibi PSG, gruptaki ilk beraberliğini almış oldu ve 7 puanla 2’nci sırada kaldı. Konuk ekip Newcastle United ise 5 puanla 3’üncü sırada yer aldı.

Turnuvanın son şampiyonu Manchester City de G Grubun'daki maçta Leipzig'i 3-2 yendi.

H Grubu'nda sahasında Porto'yu 2-1 mağlup eden Barcelona, son 16 turuna çıkmayı garantileyen bir diğer takım oldu.

E Grubu'nda da maçlarını kazanan Atletico Madrid ve Lazio, tur atladı.

Salı günü oynanan maçlarda alınan skorlar şöyle:

Lazio – Celtic: 2-0

Feynoord – Atletico Madrid: 1-3

PSG – Newcastle United: 1-1

Milan – Borussia Dortmund: 1-3

Manchester City – RB Leipzig: 3-2

Young Boys – Kızılyıldız: 2-0

Shakhtar Donetsk – Royal Antwerp: 1-0

Barcelona – Porto: 2-1