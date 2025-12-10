Galatasaray, Monaco'dan eli boş döndü

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile Galatasaray karşı karşıya geldi. II-Louis Stadyumu'nda oynanan maçı Monaco, 1-0 kazandı.

KALENİN ÜZERİNDEN TOP DIŞARIDA

13. dakikada sol kanattan gelişen atakta Barış Alper, pasını ceza sahasına koşu yapan Jakobs'a aktardı. Jakobs'un kale önüne ortasında İlkay, altıpas önünde vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

MONACO GOLE YAKLAŞTI

24. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Minamino'nun sol çaprazdan kale önüne ortasında Zakaria'nın kafa vurulunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

OSIMHEN FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

36. dakikada Victor Osimhen sağ kanattan topla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan kornere gitti.

UĞURCAN PENALTIDA GOLE İZİN VERMEDİ

47. dakikada Uğurcan Çakır kritik bir kurtarışa daha imza attı. Vanderson'un ceza sahasına gönderdiği pasta Minamino'nun uygun durumdaki şutunda Uğurcan topun ağlara gitmesini önledi. Dönen topu almak isteyen Minamino, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kalsa da Hollandalı hakem Makkelie, devam kararı verdi. Belçikalı Video Yardımcı Hakem Bram Van Driessche'nin uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Makkelie, Sanchez'in rakibine faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. 51. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen kaptan Zakaria'nın vuruşunda Uğurcan, ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

MONACO ÖNE GEÇTİ

68. dakikada Monaco öne geçti. Soldan Camara'nın kullandığı kornerde arka direkte Sara'dan seken top altıpas içindeki Balogun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda çizgi üzerindeki Torreira'nın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti.

PUANLAR EŞİTLENDİ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Monaco kazandı. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Galatasaray, 9 puanda kaldı. 3 puanı hanesine yazdıran Monaco da 9 puana yükseldi. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Monaco, Real Madrid deplasmanına gidecek.

İLK 24 İÇİN PUAN VE PUANLAR LAZIM

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 şansını mucizelere bırakarak gözünü ilk 24'e çevirecek olan Galatasaray, son iki maçında Atletico Madrid ve Manchester City ile karşı karşıya gelecek.