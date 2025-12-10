Haberler

Galatasaray, Monaco'dan eli boş döndü

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 6 maç sonunda 9 puanda kalırken, Monaco da puanını 9'a yükseltti. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalabilmek adına son iki maçını Atletico Madrid ve Manchester City ile oynayacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile Galatasaray karşı karşıya geldi. II-Louis Stadyumu'nda oynanan maçı Monaco, 1-0 kazandı.

KALENİN ÜZERİNDEN TOP DIŞARIDA

13. dakikada sol kanattan gelişen atakta Barış Alper, pasını ceza sahasına koşu yapan Jakobs'a aktardı. Jakobs'un kale önüne ortasında İlkay, altıpas önünde vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

MONACO GOLE YAKLAŞTI

24. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Minamino'nun sol çaprazdan kale önüne ortasında Zakaria'nın kafa vurulunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

OSIMHEN FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

36. dakikada Victor Osimhen sağ kanattan topla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan kornere gitti.

UĞURCAN PENALTIDA GOLE İZİN VERMEDİ

47. dakikada Uğurcan Çakır kritik bir kurtarışa daha imza attı. Vanderson'un ceza sahasına gönderdiği pasta Minamino'nun uygun durumdaki şutunda Uğurcan topun ağlara gitmesini önledi. Dönen topu almak isteyen Minamino, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kalsa da Hollandalı hakem Makkelie, devam kararı verdi. Belçikalı Video Yardımcı Hakem Bram Van Driessche'nin uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Makkelie, Sanchez'in rakibine faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. 51. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen kaptan Zakaria'nın vuruşunda Uğurcan, ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

MONACO ÖNE GEÇTİ

68. dakikada Monaco öne geçti. Soldan Camara'nın kullandığı kornerde arka direkte Sara'dan seken top altıpas içindeki Balogun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda çizgi üzerindeki Torreira'nın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti.

PUANLAR EŞİTLENDİ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Monaco kazandı. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Galatasaray, 9 puanda kaldı. 3 puanı hanesine yazdıran Monaco da 9 puana yükseldi. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Monaco, Real Madrid deplasmanına gidecek.

İLK 24 İÇİN PUAN VE PUANLAR LAZIM

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 şansını mucizelere bırakarak gözünü ilk 24'e çevirecek olan Galatasaray, son iki maçında Atletico Madrid ve Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

Yorumlar (21)

Haber YorumlarıFurkan inci:

getirin ordan yandaş bir Türk hakem cimbomum şov yapsın

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

hosst

yanıt8
yanıt11
Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

Türk hakem yoktu Galatasaray boş

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEkkgfzv Yhhfddnnb:

Samsun un ahı çıktı, sana göre penaltı değil demi çirkef Okan aynı el pozisyonu karşı takıma olsa hakemlere dümdüz gider ortalığı yıkardın

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Dema öyle beaaa.Adam daha zıplatmayı be t

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıRIZGAR:

Ah Galatasaray ah sonuç bu olmamalıydı ölün dirin para etmeli.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Bence Avrupa kupası maçlarında da siz Türk hakemleri isteyin.Okancıgım maçlarda zıplamiyir yaaa

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıErkan Arslan:

GOOOHPAAA FENEVRASYONLU FOOOHiSE YAPRAGIM FAZLA öTME PERSEMBE AKSAMI SiZ UYUUZZ SAPSALLARA FENA 7 KEZ SHAAAAKACAKLAR

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

erkan geçirdiler güzel güzel tadı damağında kalmış saçmalamaya başladın

yanıt10
yanıt2
Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Gooohpaaa Erkoç nasıl geçirdiler ama.Doğru söyle hızına gitti değil mi.Persembe akşamı hem Samsun hemde FB.rakiplerine dòseyecekler,geseli senin gibiler de kuduracaklar.

yanıt1
yanıt1
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
