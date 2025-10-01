Galatasaray-Liverpool maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 1-0 kazandıkları Liverpool maçında haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Buruk, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir gece yaşadıklarını aktaran Buruk, "Taktiksel olarak çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Liverpool, şu anda Avrupa'nın en önemli kadrosuna sahip olan takımlardan biri. İyi de bir hocaya sahipler. Maçın başından sonuna kadar gol atmak için çok büyük çaba sarf ettiler. Erken gol bulmamız bizim için bir avantajdı. İkinci gol şansını da birkaç kez yakaladık. Rakibimize de verdiğimiz pozisyonlar oldu. Maçın genelinde yaptığımız mücadeleyle galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok önemli bir galibiyetti. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta yaşadığımız kötü bir tecrübe vardı. Bugün Liverpool'u yenerek orada kaybettiğimiz 3 puanı almış olduk. Yolumuz uzun. Devam edeceğiz. Hem bizim hem de ülke futbolu için bir moral oldu. Bir Türk takımının neler yapabileceğini gösterdik. O yüzden çok mutluyum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Liverpool maçının geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iç sahada İngiliz takımı Tottenham karşısında aldıkları 3-2'lik galibiyetle kıyaslanması üzerine, "İkisi çok farklı maçlar. Tottenham maçı çok daha fazla domine ettiğimiz, pozisyona girdiğimiz, gol attığımız bir müsabakaydı. Belki 7-8 tane gol atabilirdik. Ancak bu karşılaşma, taktiksel olarak hem rakibi karşılama hem yaptığımız baskılar hem de savunma açısından iyi işler yaptık. Rakibimize çok az pozisyon verdik. Liverpool çok üreten ve gol atan bir takım. Onlardan gol yememek değerliydi. Farklı iki kulvar. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet almak çok zor. Bu galibiyeti bir İngiliz takımına, şampiyon bir ekibe karşı yaşadığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Bu maçta sadece bir galibiyet aldık"

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kalan 6 maça aynı konsantrasyonla hazırlanmaları gerektiğini dile getirdi.

Galibiyeti sarı-kırmızılı camiaya hediye eden 51 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray camiası için hayırlı olsun. Kulübümüz 1 Ekim'de kuruldu. Avrupa'da futbolcu olarak birçok maça çıktım. Teknik adam olarak birçok maça çıkıyorum. Hep kazanmak istedik, hep bunun üzerine oyunumuzu kurduk. Avrupa'da UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupa'yı kazandık. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Çok değerli işler yaptığımızı düşünüyorum. Bu maçta sadece bir galibiyet aldık. Yolumuz çok uzun. Önümüzde 6 maç daha var. Bu galibiyetin havasına kapılıp konsantrasyon dışına çıkarsak hayal kırıklığı yaşarız. Liverpool maçına nasıl hazırlandıysak bir sonraki Bodo/Glimt maçına aynı şekilde hazırlanmamız gerek ki bu galibiyetin değerini gösterelim."

Buruk, bu sezon Avrupa'da başarı hedeflediklerini aktararak, "Bu sene Galatasaray taraftarının hedefi çok istedikleri Avrupa'da başarı. Bunun için iyi bir kadromuz var. Birbirimize alışıyoruz. Her maç bir tecrübe oluyor. Yeni gelen oyuncular, dizilişlerimiz ve karşılaşmalarımız, oyuncuların birbirine olan bağları gelişiyor." şeklinde görüş belirtti.

"Maçlar arasındaki farklılıkların nedeni adaptasyon ve konsantrasyon"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 4 gün önce yapılan Corendon Alanyaspor müsabakasıyla bugünkü Liverpool maçındaki performans farkını açıkladı.

Yeni gelen oyuncuların adaptasyon sürecinde olduğunu belirten Buruk, şunları kaydetti:

"Geçen seneden gelen bir kadromuz, yeni gelenlerin adaptasyonları var. Alanyaspor maçı ile bu karşılaşma arasında 5 oyuncu değişikliği yaptık. Bu kadar iyi kadro kurunca oyuncuları değiştirerek kullanıyoruz. Farklı mevkiler ve dizilişler yapıyoruz. Türkiye Ligi'nde bazı şeyleri görmek istediğimiz için denemelerimiz oluyor. Alanyaspor maçında normalde 1-0 öndeyken son 10 dakika oyuna bir santrfor daha almazsınız. Ancak Osimhen'in de oynaması gerekiyordu. Bu riski aldık. Singo bugün sağ bekte oynadı. Savunma dörtlüsü ilk kez birlikte görev yaptı. Maç maç hepsi bize tecrübe oluyor. Süper Lig'de kazanarak ilerliyoruz, Avrupa'da bugün kazandık. Çok iyi oynadığımız Frankfurt maçının devre arasına 3-1 yenik girdik. Bir şeyler oluşturmaya çalışıyoruz ama Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig'in konsatrasyonu değişik olabiliyor. Bence bunu da zamanla oturtacağız. Oyuncularımız zamanla forma giriyor. Osimhen uzun süre oynamadı. Sahada onun olması her şeyi değiştiriyor. Icardi sakatlıktan çıktı. O da yeni yeni forma giriyor. Bugün ilk kez tam kadro sahaya çıktık. Maçlar arasındaki farklılıklar hem adaptasyon hem de konsantrasyondan kaynaklanıyor. Bu da kötü oyuna neden oluyor."

"Sane ile olduğumuz için çok mutluyuz"

Buruk, Alman yıldız Leroy Sane'den çok memnun olduklarını dile getirdi.

Liverpool'a karşı süre vermediği Sane hakkındaki düşünceleri sorulan tecrübeli teknik adam, "Sane çok önemli bir oyuncu. Bugün oyun planımızda 3 orta saha vardı. İlkay'ı hem önde Osimhen'in yanında hem de orta sahada kullanmayı düşündüğümüz için iki kanat oyuncusuyla oynadık. Yunus'un topa sahip olması ve bağlantı oyunu önemliydi. Barış'ın da savunma arkası koşuları, hücum geçişleri ve savunma yapması önemliydi. Devamında da önde olduğumuz için Sallai ve Eren gibi savunma gücü yüksek oyuncuları aldık. Bundan dolayı Sane'ye süre veremedim. Leroy, hem arkadaşlarıyla hem bizle çok uyumlu. Onunla olduğumuz için çok mutluyuz. Çok önemli ve büyük bir oyuncu. Bundan sonra çok süre alacak. Ancak bu maçın başlangıcı ve devamındaki hikayede savunma oyuncuları, kapatacak ve skoru koruyacak oyuncuları tercih ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Eleştiriler bel altı olunca can sıkıyor"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, hakkında yapılan eleştirileri dikkate almadığını söyledi.

Futbol kamuoyunda zaman zaman çok eleştirildiğinin söylenmesi üzerine Buruk, şöyle konuştu:

"Son 3 senede Süper Lig'de çok az maç kaybettik. Avrupa'da yaşadığımız kötü sonuçlar oldu. Bunlardan dolayı eleştiri oluyor. Bunları da kabul etmek gerek. Bundan dolayı hiç rahatsızlığım yok. Bu konuları kafasına takan biri değilim. Çok büyük galibiyet yüzdemiz var. Kötü sonuçları teknik adam olarak sahiplendim. Eleştiriler bel altı olunca can sıkıyor. Ekibime saldırıyorlar. Sanki 3,5 senedir bu takımın başında olan değil de hepsi bu sene toplanmış bir ekiple konuşur gibi konuşuyorlar. Kaç kişi gelip antrenmanımızı seyretti, atletik performans ekibimizle iletişime geçip koşu mesafelerini aldı, sağlık ekibimizden nasıl rapor aldı? Geçen sene elit kulüpler arasında yapılan değerlendirmeye göre en çok antrenman yapan, en az sakatlık yaşayan takımlardan biriyiz. Bu kadar iyi işler yaparken hiç bilmeden, gerçek olmayan koşu mesafeleri üzerinden eleştiriyorlar. Eleştiri olacak. Bu işin doğasında var. Ancak bir şeyleri araştırarak değerlendirme yapmak çok doğru olacak."

"İlkay'ın oyun kalitesi, görüşü ve topla olan işleri çok önemli"

Okan Buruk, yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın performansını övdü.

Tecrübeli futbolcunun Liverpool maçındaki görevini anlatan Buruk, "İlkay'ın oyun kalitesi, görüşü ve topla olan işleri çok önemli. Bugün en iyi yaptığı şey takım savunmasını Osimhen ile önde başlatmaktı. Mertens kadar şiddetli baskılar yapamıyor ama aklıyla, zekasıyla oynuyor. Bazen 4 kişiyi birden 2 kişi karşıladılar. Bugünün en değerli işi İlkay ve Osimhen'in önde başlattığı savunmaydı. Oyun içinde de topa sahip olmak ve yönetmek çok önemliydi. İlkay da aslında bir gelişim aşamasında. Bize maç oynamadan geldi. Maç içinde çok yoruldu. Bir hazırlık dönemi geçiriyor. Hem oyun zekası hem de liderlik olarak bize çok önemli destek veriyor." diye konuştu.

Beşiktaş derbisi

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü oynayacakları Beşiktaş derbisine Liverpool galibiyetinin moraliyle çıkacaklarını aktardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a Galatasaray'a Liverpool maçında başarı dilemesi için teşekkür eden Buruk, "Beşiktaş'ın gelişimini net bir şekilde görüyoruz. Önemli bir maça çıkacağız. Aynı konsantrasyonu yaşayacağımız bir derbi olacak. Odaklanma ve konsantrasyonda bir eksiğimizin olacağını düşünmüyorum. Bu moral bizi bir sonraki maça çok daha güçlü bir şekilde hazırlıyor. Uzun bir süredir izin yapmadık. Ödül olarak oyuncularıma yarın izin verdim. Yarın toparlanacaklar. Primden çok izne daha çok sevindiler. Yarın toparlandıktan sonra Beşiktaş maçına en güçlü şekilde hazırlanacağız. Çok önemli ve yükselişte olan Beşiktaş'a karşı ligde 8'de 8 yapma motivasyonuyla çıkacağız." ifadelerini kullandı.