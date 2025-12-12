Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tepki Açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki göstererek, "Şu anda TFF, Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir." dedi.

Dursun Özbek, RAMS Park'ta düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynadıkları maçta istemedikleri bir sonuç aldıklarını aktaran Özbek, "Bu sonuç, Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiamıza engel olmayacak. Sene başında takımımız için önemli hedefler koymuştuk. Önümüzde iki maçımız daha var. Bu iki maça konsantreyiz. Ben takımımıza güveniyorum ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yola devam edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Monaco ile oynadıkları maçtan önce açıklama yaptığını anlatan Özbek, "Başkan, bu önemli maçtan saatler önce yaptığı maksatlı açıklamayla tarafsızlığını kaybetmiştir. Göreve geldiğinden beri iki olağanüstü açıklama yaptı. İkisini de kulübümüze cevap vermek için yaptı. Sanki Türk futbolunda başka problem yok gibi, uçaktan iner inmez bize laf yetiştirmek için kamera karşısına geçti. Çektiği kuranın mutluluğunu ve gururunu yaşayamamış. Benim belki de en önemli Şampiyonlar Ligi maçımın olduğu gün bu açıklamaları yapıyorsun. Galatasaray'ın oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı, milli bir gururu hak etmiyor mu? Bu maç, milli bir olay değil mi? Konuşmasının sonunda da Galatasaray'a başarılar diliyor. Zaten yaptığın açıklamalarla başarıyı Monaco'ya diledin." ifadelerini kullandı.

"Bu üslupla federasyon başkanlığı koltuğu doldurulmaz"

Dursun Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun söylediği sözlerin farklı bir anlamı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"'Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar.' lafı, bir federasyon başkanına yakışıyor mu? Başkan, bu sözde köpeğin ve çomaksız gezenin kim olduğunu açıklamak zorunda. Konuşmasında bahsettiği 'kuzu' ve 'aslan' kelimelerini de netleştirmesi gerekiyor. Olayın detayına girdiğinizde 'kuzu' kelimesi, söyleniş şekline baktığınız zaman başka bir anlam taşıyor. İçinde 'Sen benim karşımda öyle bir pozisyondasın ki ağzını açamazsın ve laf edemezsin.' anlamı taşıyor. Yüzde 100 tehdit içeren bir kelime. Hiç kimse bunun aksini açıklamasın. Konuşmanın içinde de sürekli 'Dursun ağabey' diye benden bahsediyorsun. Sonra mikrofonların karşısına geçtiğinde 'Kuzu gibi dinlediler.' diyorsun. Federasyon yetkililerine çektiğimiz videoları gösterdik. Biz, size bir şeyler anlattık. Pozisyonları gösterdik. Sen ne dedin de ben kuzu gibi dinledim? Türk futboluna bu jargonu sokmak hatalı bir şey. Sen bu jargonla konuştuktan sonra ben de 'Sen de koyun gibi dinledin.' mi diyeceğim? Biz, bu seviyeye inmemeye çalışıyoruz. Bu seviye Türk futboluna yakışmıyor. Bu üslupla federasyon başkanlığı koltuğu doldurulmaz."

Fenerbahçe derbisindeki pozisyonları federasyon yetkililerine izlettiklerini anlatan Özbek, "Biz videoyu izlettik. Başkan da 'Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş.' diye açıklama yaptı. Biz sizden adalet isterken takım ayrımı yapmıyoruz. Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ya da diğer kulüplere karşı bir hata varsa bunun arkasından ceza gelmesi lazım. Pozisyonları incelerken bize hiçbir şey söylemediler. Mikrofon karşısına geçince de 'Fenerbahçe'nin hakkı yendi.' diyor." şeklinde konuştu.

TFF başkanının tarafsız olması gerektiğini dile getiren Dursun Özbek, "Başkan, maç pozisyonları hakkında konuşuyor, yorum yapıyor. Yayıncı kuruluşa, Galatasaray lehinde yorum yaptıkları için aba altından sopa gösteriyorsun. Bir basın toplantısı yapıyorsun ve sadece Galatasaray'ı konuşuyorsun. Böyle bir gündemle yaptığın basın toplantısından sonra tarafsız olduğunu zannediyorsun. Buna nasıl inandığını merak ediyorum. Allah'ın lütfuyla o koltuğa geldiğini belirtiyorsun. Unutmayın ki Allah'ın da sopası yok. " dedi.

TFF'nin her açıklamalarından sonra Galatasaray'a ceza verdiğini aktaran Özbek, "Bu da ayrı bir tutarsızlık. Seçim döneminde 'Başkanlar konuşsun, onlar ceza almayacak.' dedin. Ondan da vazgeçtin. Galatasaray'ın başkanına ceza vererek, onu koltuğundan indireyim düşüncesindesin. Yaptığınız basın toplantılarıyla ağzınıza geleni konuşuyorsunuz. Size kim ceza verecek? Yarım saatlik bir basın toplantısının konusu sadece Galatasaray olamaz." şeklinde görüş belirtti.

"Şu anda TFF, Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir"

Dursun Özbek, TFF'nin Galatasaray'dan nefret ettiğini ileri sürerek, "TFF'nin Galatasaray'a olan nefreti artık gizlenemez hale gelmiştir. Galatasaray nefreti, ayyuka çıkmıştır. Şu anda TFF, Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir. Biz, kavgadan ve gerginlikten uzak durmaya çalışsak da onlar tam tersini yapmaya çalışıyor. Önemli günler geçiriyoruz. Galatasaray'ı sevenlere seslenmek istiyorum. Bu takım, son 3 sezondur tüm ittifakları yenerek şampiyon oldu. Yine başaracağız. Her zamanki gibi birlikte başaracağız. Şimdi kenetlenme zamanı. Dört bir taraftan yaylım ateşine tutulduk. Kimse Galatasaray'ın hakkını elinden alamaz. Son 3 sene içinde bunların hepsini yaşadık." diye konuştu.

Söz konusu yaklaşımı protesto ettiklerini aktaran Özbek, "Sahadan kaçmayız. Mücadelemize alışığız. Son 3 senedeki olaylara bakın. Benzer şekilde her sezon aynı olaylar gelişiyor. Galatasaray ile ilgili yapılan yorumun muhatabı federasyon başkanı oluyor. Hocasına da tek laf ettiği kulüp Galatasaray. Konuşan yöneticisine en üst seviyeden cezayı basıyor. Sabırla bir şeyin peşinde koşuyoruz. Ben, kendi camiamın içinde ve bütün turnuvalarda sevgi iklimini öne çıkardım. Gerek konuşmalarımda gerek hitabetimde buna dikkat ettim. Demek ki başkan bunu yanlış anlamış." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile ilgili çıkan haberlere de değinen Özbek, "Icardi'nin Galatasaray ile ne problemi olabilir? En önemli oyuncularımızdan birinin verdiği hizmeti kim inkar edebilir? Önemli bir sakatlık geçirdi. Bir seneye yakındır iyileşmesini bekliyoruz. Galatasaray yönetimini vefasız göstermek kimin işine geliyor? Bu şekilde saçma sapan olaylarla Galatasaray'ın içini bozmak istiyorlar. Benzer olaylardan başarıyla geçtik." dedi.

Federasyona yaklaşık 8 dakikalık sunum hazırladıklarını aktaran Özbek, "Yetkililer ve başkan oradaydı. 'Fenerbahçe'nin hakkı yendi.' diye konuşulmadı. Pozisyonlar üzerinde konuştuk. Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak için illaki penaltı pozisyonu olması gerekmez. 'Fenerbahçe'nin hakkı yendi' diyor. Her iki halde de bu maçı yöneten kişinin ceza alması gerekmez mi? Sadece Galatasaray ve Fenerbahçe için bunu yapmak da yanlış. Bütün mücadele eden takımlar için bunu yapmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Şikeye karışan varsa federasyon onun cezasını verecektir"

Dursun Özbek, bir soru üzerine TFF'nin bahis soruşturmasındaki çalışmalarını desteklediklerini belirterek, "Sözümüzün arkasındayız. Şikeye karışan varsa federasyon onun cezasını verecektir. Sorunun anlamında 'TFF'nin bu tarafsız tutumu, Galatasaray'ı bir şekilde şikeyle ilişkilendirmeye kadar gider mi?' var. Kimsenin haddi değil. Galatasaray'ı arkadaşlarımla beraber biz yönetiyoruz. Biz ne yaptığımızı iyi biliyoruz. Galatasaray'ın adını kimse bu tip bir uygulamaya bulaştıramaz. Ona ne federasyonun gücü yeter ne de başkasının." diye konuştu.

Geçmişte TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisini tehdit ettiğini ileri süren Özbek, şunları kaydetti:

"Ben bu konuyla ilgili hukuka başvurdum. Bir mahkeme açıldı. Duruşma gününü bekliyorum. Bu mahkemeyi sonuna kadar götüreceğiz. Önceki gün yaptığı konuşmada da tehdit var. Seviyeyi aşağı çekmemek için lafları seçerek kullanıyorum fakat bu da bir yere kadar. Sen Galatasaray Kulübünün başkanına ve başkan vekiline 'Kuzu gibi dinlediler.' diyemezsin. Sen kendini ne zannediyorsun? 'Dursun ağabey' diye hitap ediyorsun konuşmada. Sayın başkanın öz eleştirisini yapması lazım. Sayın başkanın bu tarzdan vazgeçmesi lazım. Bir ağabeyi olarak bunu tavsiye ediyorum. Bu tarz, yönetme kabiliyetini zedeler. Bu tip konuşmalardan vazgeçin. Türk futbolunda problemler var. Bunun için el ele verelim. Türk futbolunu hak ettiği yere getirmeye çalışalım."

TFF ile gerginlik yaşamak istemediklerini belirten Özbek, "Bizim işimize gelen kardeşlik ikliminin olması. Bağlı olduğumuz diğer federasyonlarda da aynı şeyi savunuyorum. Benim bunu istemem yeterli değil. Biz bir seviyeye geldik. Aynı şeyleri yaparak da diğer kulüpler bu seviyeye gelebilir. Daha çok çalışmak ve üretmekle aynı seviyeye gelebiliriz. 'Paçasından çekip bizim seviyemize getirelim.' düşüncesi de çok yaygın. Galatasaray lehine yorum yaptı diye sen onlara saldırıyorsun? Sayın başkan, senin görevin bu değil. Bu kavgayı devam ettireceğiz gibi gözüküyor. Ben bu kavganın bitmesini istiyorum." şeklinde konuştu.

Toplantı öncesi stat girişindeki güvenlik görevlilerinin basın mensuplarına yönelik saldırısına da Dursun Özbek, "Son derece üzüldüm. Gerekeni yapacağımı arkadaşıma ifade ettim. Arzu ettiğim bir şey değil. Bizim tarzımız değil. Kimse kusura bakmasın. Gerekeni yapacağımızdan da emin olabilirsiniz. Çünkü siz Galatasaray'ı haber yapan, bizim söylediklerimizi Galatasaray sevdalılarına söyleyen kişilersiniz. Siz bizim iş ortağımızsınız. Böyle bir tavır olabilir mi? Lütfen kusura bakmayın." ifadelerini kullandı.