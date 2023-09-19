Galatasaray, Kopenhag maçı için hazır

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda takım taktik çalışması da yapıldı. Galatasaray, yarın Kopenhag'ı konuk edecek.