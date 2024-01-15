Galatasaray, Kayserispor'u yenerek evindeki yenilmezlik serisini 27 maça çıkardı
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 27 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, ligde sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a yenilmişti.
Galatasaray, Kayserispor müsabakasıyla birlikte Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 27 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kayserispor ile mücadele etti. Sahadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar ligde evindeki yenilmezliğine de devam etti ve 27 maça çıkardı. Aslan, Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenildi. Cimbom, bu müsabakanın ardından oynadığı 27 lig karşılaşmasında 25 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Galatasaray ayrıca bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 10 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Aslan ayrıca Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor. - İSTANBUL