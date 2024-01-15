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Galatasaray, Kayserispor'u 2-1 Mağlup Etti

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Galatasaray, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26'ncı dakikada Nelsson ve 86'ncı dakikada penaltıdan Mertens kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise 58'inci dakikada Boa Morte'den geldi. Galatasaray puanını 51'e yükseltirken, Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

STAT: Rams Park

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara

GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira (Dk. 77 Berkan Kutlu), Ndombele (Dk. 65 Kerem Demirbay), Tete (Dk. 76 Baran Demiroğlu), Mertens (Dk. 87 Eyüp Aydın), Zaha, Halil Dervişoğlu (Dk. 65 Kaan Ayhan)

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Gökhan Sazdağı, Attamah, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Ackah (Dk. 81 Baran Ali Gezek), Boa Morte (Dk. 75 Carole), Karimi (Dk. 89 Yiğit Emre Çeltik), Mehmet Eray Özbek (Dk. 89 Talha Sarıaslan), Ramazan Civelek (Dk. 75 Hayrullah Erkip), Bahoken

GOLLER: Dk. 26 Nelsson, Dk. 86 Mertens (P) ( Galatasaray ) - Dk. 58 Boa Morte ( Kayserispor )

SARI KARTLAR:  Mertens, Okan Buruk (Teknik direktör) ( Galatasaray ) - Karimi, Mehmet Eray Özbek, Gökhan Sazdağı, Hasan Ali Kaldırım, Arif Kocaman, Ramazan Civelek, Recep Uçar (Teknik Direktör) ( Kayserispor )

Galatasaray, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26'ncı dakikada Nelsson ve 86'ncı dakikada penaltıdan Mertens kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise 58'inci dakikada Boa Morte'den geldi. Konuk ekip 45'inci dakikada ise Bahoken'in kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 51'e yükseltirken, Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

12'nci dakikada Galatasaray etkili geldi. Sol kanatta Zaha'dan aldığı pas ile rakibinden kurtularak soldan ceza sahası içerisine giren Mertens pasını kale önündeki Halil Dervişoğlu'na aktardı. Kaleye sırtı dönük topla buluşan Halil Dervişoğlu da pasını Tete'ye çıkardı. Bu oyuncunun altıpas üzerinden vuruşunda top dışarıya çıktı.

17'nci dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Orta alanda topla buluşan Barış Alper Yılmaz, savunma arkasına sarkan Mertens'e pasını aktardı. Bu oyuncunun yerden şutunda top direğin yanından dışarıya gitti.

26'ncı dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Sağ taraftan Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Nelsson'un kafa vuruşunun ardından savunmada Attamah'a da çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

28'inci dakikada Kayserispor savunmasında Attamah'tan yatarak müdahalesi ile topu kapan Halil Dervişoğlu, altıpas üzerindeki Mertens'e pasını çıkardı. Bu oyuncunun kontrolü sonrasında vuruşunda top ağlarla buluştu. Golün ardından VAR ile konuşan Atilla Karaoğlan, pozisyonu faul olarak değerlendirdi.

42'nci dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içerisine açtığı ortada Bahoken'in vuruşu Abdülkerim Bardakcı'nın eline çarparak dışarıya çıktı. VAR'dan gelen uyarı sonrası oyunu durdurup bir süre VAR ile konuşan Atilla Karaoğlan, pozisyonu izlemeye gitti. Pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan, penaltı kararı verdi.

45'inci dakikada Kayserispor'da penaltıda topun başına geçen Bahoken'in vuruşunda Muslera topu kurtardı.

45+5'inci dakikada Galatasaray'da ceza sahası dışında topla buluşan Mertens'in sert vuruşunda kaleci Bilal Bayazit topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile bitti.

49'uncu dakikada Kayserispor'da sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ramazan Civelek, pasını Gökhan Sazdağı'na çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından bekletmeden şutunda topu kaleci Muslera çıkardı.

58'inci dakikada Kayserispor'un beraberlik golü geldi. Galatasaray'da orta alanda Torreira'nın geri pasına savunma arkasındaki Boa Morte araya girdi. Topla kat ederek ceza sahasına doğru hareketlenen Boa Morte'nin ceza sahası içerisi sol çaprazından ayak içi vuruşunda Muslera'ya da çarpan top ağlara gitti: 1-1.

82'nci dakikada sol kanattan Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest vuruşta top arka direğe doğru geldi. Arka direkte topsuz alanda Hasan Ali Kaldırım'ın formasından çektiği Barış Alper Yılmaz yerde kalınca karşılaşmanın hakemi pozisyonun bitiminde oyunu durdurdu ve VAR ile konuştu. Abdülkadir Bitigen, gelen uyarı sonrasında pozisyonu izlemeye gitti ve pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

86'ncı dakikada Galatasaray karşılaşmada tekrar öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Mertens, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşma Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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