Galatasaray Kadın Basketbol Takımı EuroCup'ta son 16 turuna yükseldi

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup Women Play-Off 1'inci Tur ikinci maçında Polonya'nın Zaglebie Sosnowiec ekibini 91-65 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye sarı-kırmızılılar Julie Vanloo, Hind Ben Abderlkader, Meltem Yıldızhan, Myisha Hines-Allen ve Nalyssa Smith beşiyle başladı. Galatasaray, birinci çeyreği 28-14; ilk yarıyı ise 43-26 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de üstün bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, final periyoduna 67-43 önde girdi. Son çeyrekte üstün oyununu sürdüren Galatasaray, maçı da 91-65 kazandı.

Turun ilk maçında rakibiyle 90-90 berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle son 16 turuna yükseldi.