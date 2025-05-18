Galatasaray'ın Şampiyonluğu, Güneydoğu'da Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Şampiyonluğu, Güneydoğu'da Coşkuyla Kutlandı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te büyük bir coşkuyla kutlandı. Taraftarlar sokaklara çıkarak kutlama yaptı, konvoylar oluşturdu ve meşaleler yaktı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kutlandı.

Gaziantep Üniversitesi önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, bayraklar ve meşalelerle Galatasaray lehine tezahürat yaptı.

Bazı taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturarak ellerindeki sarı kırmızı bayrakları salladı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara çıktı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları sallayıp, meşaleler yaktı.

Bazı taraftarların ise çalınan müzikler eşliğinde halay çektiği görüldü.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta şampiyonluk kutlaması için Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve Azerbaycan Caddesi'nde toplanan sarı-kırmızılı taraftar grubu meşaleler ve bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyledi.

Kutlamalarda olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Malatya

Malatya'da araçlarıyla konvoy yapan taraftarlar, müzikler eşliğinde eğlendi.

Bazı taraftarlar ise ellerindeki sarı kırmızı bayrakları sallayıp meşaleler yaktı.

Adıyaman

Adıyaman'da taraftarlar kutlamalar için sokaklara çıktı.

Sümer Meydanı'nda toplanan kalabalık grup, meşale yaktı, şarkılar çaldı, oyunlar oynadı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları salladı.

Kilis

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekranda maçı izleyen taraftarlar maç sonrası şampiyonluğu kutladı.

Meşale yakan taraftarlar sloganlar atarak, araçlarla şehir turu attı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Spor
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