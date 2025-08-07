Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın Gaziantep FK ile yapacağı maçla lig tarihinde 68. sezonuna girecek.

Sarı-kırmızılılar, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer aldı ve 25 kez ile en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma başarısı gösterdi.

Ligdeki en kötü derecesi 2021-2022 sezonunda 13'üncülük olan Galatasaray, en farklı galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı, en farklı yenilgiyi ise 6-0 ile Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Galatasaray, lig tarihinde oynadığı 2 bin 232 maçta 1284 galibiyet, 549 beraberlik, 399 yenilgi yaşarken, 3 bin 989 gol atıp, kalesinde 1963 gol gördü.

Galatasaray'ın "en"leri

Sarı-kırmızılı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

O G B M A Y Puan 2232 1284 549 399 3989 1963 3937

En iyi derecesi: Şampiyon (25 kez). 1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025.

En kötü derecesi: 13. (2021-2022)

En iyi sezonu: 2023-2024

O G B M A Y Puan 38 33 3 2 92 26 102

En kötü sezonu: 1979-1980

O G B M A Y Puan 30 8 13 9 28 26 29

En çok maç kazandığı sezon: 2023-2024 (38 maçta 33 galibiyet)

En az maç kazandığı sezon: 1979-1980 (30 maçta 8 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1966-1967 (32 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992'de (30 maçta 3), 2017-2018'de (34 maçta 3), 2023-2024 (38 maçta 3)

Yenilmediği sezon: 1985-1986 (30 maçta namağlup)

En çok yenildiği sezon: 2010-2011 (34 maçta 16 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1962-1963 (42 maçta 105 gol)

En az gol attığı sezon: 1981-1982 (32 maçta 26 gol)

En az gol yediği sezon: 1972-1973 (30 maçta 12 gol)

En çok gol yediği sezon: 2021-2022 (38 maçta 53 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (1959-1960 Altınordu, 1992-1993 MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe 2002-2003)

En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor 1982-1983)

En iyi gol averajı: 2023-2024 (artı 66) (92-26)

En kötü gol averajı: 2010-2011 (eksi 5) (41-46)

Sezonlara göre performansı

Galatasaray'ın lig tarihinde sezonlara göre performansı şöyle:

Sezon Derecesi O G B M A Y Puan 1959 2. 16 8 6 2 19 11 22 1959-60 3. 38 24 10 4 74 23 58 1960-61 2. 38 27 6 5 75 19 60 1961-62 Şampiyon 38 23 11 4 52 18 57 1962-63 Şampiyon 42 28 11 3 105 35 67 1963-64 3. 34 16 10 8 49 27 42 1964-65 3. 30 14 11 5 51 31 39 1965-66 2. 30 17 8 5 53 20 42 1966-67 3. 32 12 17 3 53 33 41 1967-68 3. 32 13 10 9 44 36 36 1968-69 Şampiyon 30 19 8 3 49 14 46 1969-70 7. 30 10 10 10 27 21 30 1970-71 Şampiyon 30 17 8 5 51 18 42 1971-72 Şampiyon 30 17 8 5 34 14 42 1972-73 Şampiyon 30 19 9 2 47 12 47 1973-74 5. 30 13 9 8 29 16 35 1974-75 2. 30 16 6 8 36 24 38 1975-76 3. 30 12 13 5 36 23 37 1976-77 5. 30 10 13 7 36 26 33 1977-78 3. 30 13 12 5 38 26 38 1978-79 2. 30 17 7 6 47 17 41 1979-80 9. 30 8 13 9 28 26 29 1980-81 3. 30 13 8 9 28 25 34 1981-82 11. 32 10 12 10 26 26 32 1982-83 3. 34 17 19 7 50 33 44 1983-84 3. 34 17 10 7 54 29 44 1984-85 5. 34 11 14 9 34 28 36 1985-86 2. 36 20 16 0 57 20 56 1986-87 Şampiyon 36 23 8 5 55 24 54 1987-88 Şampiyon 38 27 9 2 86 35 90 1988-89 3. 36 20 9 7 76 31 69 1989-90 4. 34 19 6 9 59 26 63 1990-91 2. 30 19 7 4 63 31 64 1991-92 3. 30 19 3 8 54 35 60 1992-93 Şampiyon 30 20 6 4 74 21 66 1993-94 Şampiyon 30 22 4 4 67 28 70 1994-95 3. 34 21 6 7 76 38 69 1995-96 4. 34 21 5 8 67 38 68 1996-97 Şampiyon 34 25 7 2 90 30 82 1997-98 Şampiyon 34 23 6 5 86 43 75 1998-99 Şampiyon 34 23 9 2 85 30 78 1999-00 Şampiyon 34 24 7 3 77 23 79 2000-01 2. 34 23 4 7 77 35 73 2001-02 Şampiyon 34 24 6 4 75 31 78 2002-03 2. 34 24 5 5 61 27 77 2003-04 6. 34 15 9 10 56 47 54 2004-05 3. 34 24 4 6 64 25 76 2005-06 Şampiyon 34 26 5 3 82 34 83 2006-07 3. 34 15 11 8 58 37 56 2007-08 Şampiyon 34 24 7 3 64 23 79 2008-09 5. 34 18 7 9 57 39 61 2009-10 3. 34 19 7 8 61 35 64 2010-11 8. 34 14 4 16 41 46 46 2011-12 Şampiyon 40 25 11 4 78 30 86 2012-13 Şampiyon 34 21 8 5 66 35 71 2013-14 2. 34 18 11 5 59 32 65 2014-15 Şampiyon 34 24 5 5 60 35 77 2015-16 6. 34 13 12 9 69 49 51 2016-17 4. 34 20 4 10 65 40 64 2017-18 Şampiyon 34 24 3 7 75 33 75 2018-19 Şampiyon 34 20 9 5 72 36 69 2019-20 6. 34 15 11 8 55 37 56 2020-21 2. 40 26 6 8 80 36 84 2021-22 13. 38 14 10 14 51 53 52 2022-23 Şampiyon 36 28 4 4 83 27 88 2023-24 Şampiyon 38 33 3 2 92 26 102 2024-25 Şampiyon 36 30 5 1 91 31 95

Not: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

Bu arada Süper Lig'de 1986-1987 sezonuna kadar 2 puanlı sistem uygulandı. 1987-1988 sezonundan itibaren 3 puanlı sisteme geçildi.