Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın Gaziantep FK ile yapacağı maçla lig tarihinde 68. sezonuna girecek.
Sarı-kırmızılılar, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer aldı ve 25 kez ile en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma başarısı gösterdi.
Ligdeki en kötü derecesi 2021-2022 sezonunda 13'üncülük olan Galatasaray, en farklı galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı, en farklı yenilgiyi ise 6-0 ile Fenerbahçe karşısında yaşadı.
Galatasaray, lig tarihinde oynadığı 2 bin 232 maçta 1284 galibiyet, 549 beraberlik, 399 yenilgi yaşarken, 3 bin 989 gol atıp, kalesinde 1963 gol gördü.
Galatasaray'ın "en"leri
Sarı-kırmızılı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|2232
|1284
|549
|399
|3989
|1963
|3937
En kötü derecesi: 13. (2021-2022)
En iyi sezonu: 2023-2024
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|38
|33
|3
|2
|92
|26
|102
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|30
|8
|13
|9
|28
|26
|29
En az maç kazandığı sezon: 1979-1980 (30 maçta 8 galibiyet)
En çok berabere kaldığı sezon: 1966-1967 (32 maçta 17 beraberlik)
En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992'de (30 maçta 3), 2017-2018'de (34 maçta 3), 2023-2024 (38 maçta 3)
Yenilmediği sezon: 1985-1986 (30 maçta namağlup)
En çok yenildiği sezon: 2010-2011 (34 maçta 16 yenilgi)
En çok gol attığı sezon: 1962-1963 (42 maçta 105 gol)
En az gol attığı sezon: 1981-1982 (32 maçta 26 gol)
En az gol yediği sezon: 1972-1973 (30 maçta 12 gol)
En çok gol yediği sezon: 2021-2022 (38 maçta 53 gol)
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (1959-1960 Altınordu, 1992-1993 MKE Ankaragücü)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe 2002-2003)
En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor 1982-1983)
En iyi gol averajı: 2023-2024 (artı 66) (92-26)
En kötü gol averajı: 2010-2011 (eksi 5) (41-46)
Sezonlara göre performansı
Galatasaray'ın lig tarihinde sezonlara göre performansı şöyle:
|Sezon
|Derecesi
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|1959
|2.
|16
|8
|6
|2
|19
|11
|22
|1959-60
|3.
|38
|24
|10
|4
|74
|23
|58
|1960-61
|2.
|38
|27
|6
|5
|75
|19
|60
|1961-62
|Şampiyon
|38
|23
|11
|4
|52
|18
|57
|1962-63
|Şampiyon
|42
|28
|11
|3
|105
|35
|67
|1963-64
|3.
|34
|16
|10
|8
|49
|27
|42
|1964-65
|3.
|30
|14
|11
|5
|51
|31
|39
|1965-66
|2.
|30
|17
|8
|5
|53
|20
|42
|1966-67
|3.
|32
|12
|17
|3
|53
|33
|41
|1967-68
|3.
|32
|13
|10
|9
|44
|36
|36
|1968-69
|Şampiyon
|30
|19
|8
|3
|49
|14
|46
|1969-70
|7.
|30
|10
|10
|10
|27
|21
|30
|1970-71
|Şampiyon
|30
|17
|8
|5
|51
|18
|42
|1971-72
|Şampiyon
|30
|17
|8
|5
|34
|14
|42
|1972-73
|Şampiyon
|30
|19
|9
|2
|47
|12
|47
|1973-74
|5.
|30
|13
|9
|8
|29
|16
|35
|1974-75
|2.
|30
|16
|6
|8
|36
|24
|38
|1975-76
|3.
|30
|12
|13
|5
|36
|23
|37
|1976-77
|5.
|30
|10
|13
|7
|36
|26
|33
|1977-78
|3.
|30
|13
|12
|5
|38
|26
|38
|1978-79
|2.
|30
|17
|7
|6
|47
|17
|41
|1979-80
|9.
|30
|8
|13
|9
|28
|26
|29
|1980-81
|3.
|30
|13
|8
|9
|28
|25
|34
|1981-82
|11.
|32
|10
|12
|10
|26
|26
|32
|1982-83
|3.
|34
|17
|19
|7
|50
|33
|44
|1983-84
|3.
|34
|17
|10
|7
|54
|29
|44
|1984-85
|5.
|34
|11
|14
|9
|34
|28
|36
|1985-86
|2.
|36
|20
|16
|0
|57
|20
|56
|1986-87
|Şampiyon
|36
|23
|8
|5
|55
|24
|54
|1987-88
|Şampiyon
|38
|27
|9
|2
|86
|35
|90
|1988-89
|3.
|36
|20
|9
|7
|76
|31
|69
|1989-90
|4.
|34
|19
|6
|9
|59
|26
|63
|1990-91
|2.
|30
|19
|7
|4
|63
|31
|64
|1991-92
|3.
|30
|19
|3
|8
|54
|35
|60
|1992-93
|Şampiyon
|30
|20
|6
|4
|74
|21
|66
|1993-94
|Şampiyon
|30
|22
|4
|4
|67
|28
|70
|1994-95
|3.
|34
|21
|6
|7
|76
|38
|69
|1995-96
|4.
|34
|21
|5
|8
|67
|38
|68
|1996-97
|Şampiyon
|34
|25
|7
|2
|90
|30
|82
|1997-98
|Şampiyon
|34
|23
|6
|5
|86
|43
|75
|1998-99
|Şampiyon
|34
|23
|9
|2
|85
|30
|78
|1999-00
|Şampiyon
|34
|24
|7
|3
|77
|23
|79
|2000-01
|2.
|34
|23
|4
|7
|77
|35
|73
|2001-02
|Şampiyon
|34
|24
|6
|4
|75
|31
|78
|2002-03
|2.
|34
|24
|5
|5
|61
|27
|77
|2003-04
|6.
|34
|15
|9
|10
|56
|47
|54
|2004-05
|3.
|34
|24
|4
|6
|64
|25
|76
|2005-06
|Şampiyon
|34
|26
|5
|3
|82
|34
|83
|2006-07
|3.
|34
|15
|11
|8
|58
|37
|56
|2007-08
|Şampiyon
|34
|24
|7
|3
|64
|23
|79
|2008-09
|5.
|34
|18
|7
|9
|57
|39
|61
|2009-10
|3.
|34
|19
|7
|8
|61
|35
|64
|2010-11
|8.
|34
|14
|4
|16
|41
|46
|46
|2011-12
|Şampiyon
|40
|25
|11
|4
|78
|30
|86
|2012-13
|Şampiyon
|34
|21
|8
|5
|66
|35
|71
|2013-14
|2.
|34
|18
|11
|5
|59
|32
|65
|2014-15
|Şampiyon
|34
|24
|5
|5
|60
|35
|77
|2015-16
|6.
|34
|13
|12
|9
|69
|49
|51
|2016-17
|4.
|34
|20
|4
|10
|65
|40
|64
|2017-18
|Şampiyon
|34
|24
|3
|7
|75
|33
|75
|2018-19
|Şampiyon
|34
|20
|9
|5
|72
|36
|69
|2019-20
|6.
|34
|15
|11
|8
|55
|37
|56
|2020-21
|2.
|40
|26
|6
|8
|80
|36
|84
|2021-22
|13.
|38
|14
|10
|14
|51
|53
|52
|2022-23
|Şampiyon
|36
|28
|4
|4
|83
|27
|88
|2023-24
|Şampiyon
|38
|33
|3
|2
|92
|26
|102
|2024-25
|Şampiyon
|36
|30
|5
|1
|91
|31
|95
Bu arada Süper Lig'de 1986-1987 sezonuna kadar 2 puanlı sistem uygulandı. 1987-1988 sezonundan itibaren 3 puanlı sisteme geçildi.