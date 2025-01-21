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Galatasaray'ın eski sporcusu, Bolu'daki yangında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

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Galatasaray'ın kürek takımının eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızıyla birlikte Bolu'da yaşanan yangın felaketinde yaşamını yitirdi.

Galatasaray, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın felaketinde kürek takımının eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiğini açıkladı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızına Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın eski sporcusu, Bolu'daki yangında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

YANGIN FELAKETİNDE YAŞANLAR

Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sararken ihbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AFAD Başkanı Okay Memiş de bölgeye intikal etti.

Galatasaray'ın eski sporcusu, Bolu'daki yangında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

66 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Bolu'daki otelde çıkan yangın sonrası bölgeye intikal eden bakanlar son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Kameraların önüne geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kayak merkezindeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiğini duyurdu. Yangında 51 kişinin yaralandığını duyuran Sağlık Bakanı Memişoğlu ise "Yaralılardan birinin durumu ağır, 17'si taburcu edildi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın eski sporcusu, Bolu'daki yangında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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