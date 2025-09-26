Galatasaray, Icardi'nin tek golüyle ligde 7'de 7 yaptı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı.

MAESTRO'NUN ŞUTU DİREĞİN YANINDAN DIŞARIDA

13. dakikada orta alanda aldığı topla ceza sahasına giren Maestro'nun kaleyi çaprazdan gördüğü noktadan şutunda, top direğin sağından dışarı çıktı.

MAURO ICARDI'DEN ŞIK GOL

23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Singo'nun yerden ön direğe çıkardığı topu, Icardi topuğuyla ağlarla buluşturdu. Arjantinli yıldız, bu sezonki beşinci golünü attı.

UĞURCAN ÇAKIR HATA YAPMADI

Maçın 61. dakikasında ev sahibi ekip etkili geldi. Alanyaspor'da sağ kanattan hareketlenen Florent Hadergjonaj uzak mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır hata yapmadı.

BİR KEZ DAHA UĞURCAN

Alanyaspor, 74. dakikada gole çok yaklaştı. Gelişen ev sahibi atağında Ruan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Ogundu'nun şutunda Uğurcan Çakır, kalesini gole kapattı.

ALANYASPOR DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmanın 83. dakikasında Alanyaspor direğe takıldı. Savunma arkasına atılan derin topta Yusuf Özdemir'in sert şutunda top direkten döndü ve auta çıktı.

ALANYA'DA BİR DİREK DAHA

Maçın 89. dakikasında Alanyaspor yine direğe takıldı. Ruan'ın sert şutunda Uğurcan Çakır'ın müdahalesinde direğe çarpan top oyun alanına döndü.

UĞURCAN'DAN 8 KURTARIŞ

Galatasaray kalesini koruyan Uğurcan Çakır, yaptığı 8 kurtarışla kariyerinde en çok kurtarış yaptığı maçı egale etti. Uğurcan Çakır, bu performansla maçın adamı oldu.

GALATASARAY 7'DE 7 YAPTI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte ligde 7'de 7 yapan Galatasaray, puanını 21'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Corendon Alanyaspor ise 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Alanyaspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak.

CİMBOM BİR İLKİ BAŞARDI

Lig'de oynadığı 7 maçını da kazanan Galatasaray, lig tarihinde ilk kez bir sezona üst üste yedi galibiyet alarak başladı.