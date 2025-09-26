Haberler

Galatasaray, Icardi'nin tek golüyle ligde 7'de 7 yaptı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 yenerek ligde 7'de 7 yaptı. Galatasaray'da Uğurcan Çakır, 8 kurtarışla maçın adamı oldu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı.

MAESTRO'NUN ŞUTU DİREĞİN YANINDAN DIŞARIDA

13. dakikada orta alanda aldığı topla ceza sahasına giren Maestro'nun kaleyi çaprazdan gördüğü noktadan şutunda, top direğin sağından dışarı çıktı.

MAURO ICARDI'DEN ŞIK GOL

23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Singo'nun yerden ön direğe çıkardığı topu, Icardi topuğuyla ağlarla buluşturdu. Arjantinli yıldız, bu sezonki beşinci golünü attı.

UĞURCAN ÇAKIR HATA YAPMADI

Maçın 61. dakikasında ev sahibi ekip etkili geldi. Alanyaspor'da sağ kanattan hareketlenen Florent Hadergjonaj uzak mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır hata yapmadı.

BİR KEZ DAHA UĞURCAN

Alanyaspor, 74. dakikada gole çok yaklaştı. Gelişen ev sahibi atağında Ruan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Ogundu'nun şutunda Uğurcan Çakır, kalesini gole kapattı.

ALANYASPOR DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmanın 83. dakikasında Alanyaspor direğe takıldı. Savunma arkasına atılan derin topta Yusuf Özdemir'in sert şutunda top direkten döndü ve auta çıktı.

ALANYA'DA BİR DİREK DAHA

Maçın 89. dakikasında Alanyaspor yine direğe takıldı. Ruan'ın sert şutunda Uğurcan Çakır'ın müdahalesinde direğe çarpan top oyun alanına döndü.

UĞURCAN'DAN 8 KURTARIŞ

Galatasaray kalesini koruyan Uğurcan Çakır, yaptığı 8 kurtarışla kariyerinde en çok kurtarış yaptığı maçı egale etti. Uğurcan Çakır, bu performansla maçın adamı oldu.

GALATASARAY 7'DE 7 YAPTI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte ligde 7'de 7 yapan Galatasaray, puanını 21'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Corendon Alanyaspor ise 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Alanyaspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak.

CİMBOM BİR İLKİ BAŞARDI

Lig'de oynadığı 7 maçını da kazanan Galatasaray, lig tarihinde ilk kez bir sezona üst üste yedi galibiyet alarak başladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAdsız biri:

Dünyaları kaçırırlar tâbi. FB yle yapmadılar ya kaçırırlar. Ulan bizle yapıyor olsalar vurdukları gol olurdu ama cinconla oynadılar mı takımlar ne hikmetse hepsi Kayserispor gibi altlarına yatıyo

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Sari:

hoşt

yanıt2
yanıt4
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Galatasaray Frankfurt maçından bile iğrenç oynadı. Hiç de hakketmediğimiz üç puanı aldık. Demek ki neymiş her zaman hakkeden kazanamıyormuş. Galatasaray, bu kadar mı zevksiz oynar. Okan kadroyu yönetemiyor. Her hafta farklı dizilişle başlıyor. Mourinho gibi üçlü savunma ile başlıyor. Kardeşim kaç maçtır deniyorsun olmuyor. Bu sistem tutsaydı Mourinho şampiyon olurdu.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKral:

Alanyaspor tecavuz etti. ama olmayınca olmuyor işte

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Sari:

senimi

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıMGk:

Liverpol maçına çıkmasak ne ceza alıyoruz bilen var mı bence gözü karartmak lazım..

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
