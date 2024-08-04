Dünya, Beşiktaş'ın tarihi Süper Kupa zaferi ve Ciro Immobile'yi konuşuyor

Beşiktaş, Süper Kupa maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başardı. Attığı 2 golle zaferin mimarlarından olan siyah-beyazlıların yeni golcüsü Ciro Immobile, 21. saniyede attığı rekor kıran gol başta olmak üzere sergilediği performansla ülkesi İtalya ve dünya basınında gündem oldu.

İtalyan basınında öne çıkan Süper Kupa ve Ciro Immobile manşetleri şu şekilde;

"GALİBİYETİN BAŞ MİMARI"

Gazzetta: Immobile'den iki gol ve Mauro Icardi'nin Galatasaray'ı yıkıldı. Ciro, İstanbul'daki tarihi rakiplerine karşı alınan 5-0'lık galibiyetin baş kahramanı: sadece 21 saniye sonra ilk golü attı. Ciro Immobile için Beşiktaş formasıyla harika bir ilk maç oldu. Lazio'nun eski forveti, Mauro Icardi'li Galatasary'ı 5-0 yenerek Türkiye Süper Kupası'nı kazanan takımın yıldız oyuncusu oldu. Immobile ilk golü sadece 21 saniye sonra rakip savunmanın bir hatasından yararlanarak attı ve Galatasaray kalecisi Muslera'ya hiç şans tanımadı. Ne başlangıç ama: İkinci gol penaltıdan geldi. Beşiktaş'ın diğer gollerinde Svensson, Rafa Silva ve Hekimoğlu'nun imzaları vardı. Milli takım için 57 maça çıkan ve Lazio ile sekiz sezonun ardından 34 yaşındaki bombacı için daha iyi bir başlangıç hayal edemezdi.

"DAMGA VURMAK İÇİN 21 SANİYE"

Corriere dello Sport: Ciro Immobile, Lazio günlerindeki gibi... Lazio'nun eski kaptanı yeni Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçta Türkiye'ye damgasını vurmak için 21 saniye harcadı. Başarılı bir çıkış yaptı. Türkiye Süper Kupası'nda Galatasaray'a karşı taraftarların coşkusu altında duble yaptı ve ilk kupasını kazandı.

"OLABİLECEK EN İYİ BAŞLANGIÇ"

Calcio Mercato: Immobile, Beşiktaş ile ilk maçına rüya gibi çıktı. Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık galibiyette duble yaptı. Ciro Immobile'nin Beşiktaş macerası olabilecek en iyi şekilde başladı. İki Ciro... Immobile ve Napoli'nin kendisine olan sevgisi nedeniyle Ciro lakabını alan Mertens arasındaki bir mücadeleydi. Mertens birkaç gün önce Immobile'nin Türkiye'ye gelişiyle ilgili şaka yapmıştı; 'Burada sadece bir Ciro var, ona söyledim.' Süper Kupa'nın Kral Ciro'nun işaretiyle gökyüzüne yükseldiği, ona inanan tüm taraftarlar için unutulmayacak bir akşam.

"ADINI TÜRK FUTBOL TARİHİNE YAZDIRAN GOL"

Sky Sports İtalia: Daha gelir gelmez Ciro Immobile kendini kişisel rekorunu güncellemek zorunda buldu. Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıktı ve kupa dolabındaki ilk kupasını kazandı. Ama hepsinden önemlisi, maçın sadece 21. saniyesinde attığı ve kendisini Türk futbol tarihine yazdıran gol. Bu gol aslında bu organizasyonda şimdiye kadar atılan en hızlı goldü.

"RÜYA GİBİ BİR BAŞLANGIÇ"

Spormediaset: Immobile, Beşiktaş ile rüya gibi bir başlangıç. Ciro Immobile Beşiktaş formasıyla muhteşem bir başlangıç yaptı. Lazio'nun eski forveti, Icardi ve Mertens'in Galatarasay'ına karşı oynanan 5-0'lık Türkiye Süper Kupası finalinde bir duble yaptı. Immobile 21 saniye sonra skoru açarak Icardi'ye ait olan 49 saniyelik turnuvadaki en hızlı gol rekorunu kırdı ve ardından 81. dakikada penaltı vuruşuyla durumu 3-0 yaptı.

"MUSLERA'YA HİÇ ŞANS TANIMADI"

La Gazetta Della Sport: Ciro Immobile için Beşiktaş formasıyla harika bir ilk maç oldu. Lazio'nun eski forveti, Mauro Icardi'li Galatasaray'ı 5-0 yenerek Türkiye Süper Kupası'nı kazanan takımın yıldız oyuncusu oldu. Immobile ilk golü sadece 21 saniye sonra rakip savunmanın bir hatasından yararlanarak attı ve Galatasaray kalecisi Muslera'ya hiç şans tanımadı.

Dünya basınındaki manşetler ise şöyle;

AD: Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'la rüya gibi bir başlangıç yaptı, Galatasaray'ı küçük düşürdü ve Süper Kupa'yı kazandı.

NOS: Van Bronckhorst ve Beşiktaş, Süper Kupa mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ı küçük düşürdü.

De Telegraaf: Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş, Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup etti.

VI: Van Bronckhorst, Galatasaray'ı katletti ve Beşiktaş'ta birincilik ödülünü aldı.

FcUpdate: Van Bronckhorst sansasyon yarattı: Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray'a karşı 5-0'lık galibiyet.

Voetbalzone: Beşiktaş, Galatasaray'ı küçük düşürdü: Giovanni van Bronckhorst birincilik ödülünü aldı.

TuttoNapoli: Rüya başlangıç: Ciro Immobile ilk resmi maçında Galatasaray'a karşı 2 gol attı. Immobile 21. saniyede attığı golle rekor kırdı.

LazioNews24: Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı Immobile sayesinde kazandı. Eski Lazio oyuncusu maçın kahramanları arasında yer aldı.

Tuttomercato: Immobile çok aç: Galatasaray'a karşı ilk dakika dolmadan golünü attı.

Eurosport Italia: Süper Kupa'da ilk resmi maçına çıkan Immobile maçın MVP'si oldu. Icardi ve Mertens için sonuç büyük bir sürpriz oldu.

Kicker: Türk futbolunda inanılmaz başlangıç. Immobile sadece 21. saniyede golü buldu.

AS: Beşiktaş, Türkiye'de sezonun ilk resmi maçı olan Süper Kupa'da Galatasaray'a ezici bir darbe indirdi.

Marca: Beşiktaş, Galatasaray'ı devirerek Süper Kupa'yı kazandı.

Mundo Deportivo: Beşiktaş ve Immobile, Galatasaray'ı küçük düşürdü.

A Bola: Rafa Silva'dan dev maçta asist ve gol.