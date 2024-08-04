Üye Girişi
Haberler

Dünya, Beşiktaş'ın tarihi Süper Kupa zaferi ve Ciro Immobile'yi konuşuyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek kupaya uzanması dünya basında gündem oldu. 2 golle yıldızlaşan siyah-beyazlıların yeni golcüsü Ciro Immobile de 21. saniyedeki rekor kıran golüyle ülkesi İtalya'da manşetleri süsledi. En dikkat çeken ifade ise "Beşiktaş ve Immobile, Galatasaray'ı küçük düşürdü" oldu. İşte dünya basınında atılan manşetler...

Beşiktaş, Süper Kupa maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başardı. Attığı 2 golle zaferin mimarlarından olan siyah-beyazlıların yeni golcüsü Ciro Immobile, 21. saniyede attığı rekor kıran gol başta olmak üzere sergilediği performansla ülkesi İtalya ve dünya basınında gündem oldu.

İtalyan basınında öne çıkan Süper Kupa ve Ciro Immobile manşetleri şu şekilde;

"GALİBİYETİN BAŞ MİMARI"

Gazzetta: Immobile'den iki gol ve Mauro Icardi'nin Galatasaray'ı yıkıldı. Ciro, İstanbul'daki tarihi rakiplerine karşı alınan 5-0'lık galibiyetin baş kahramanı: sadece 21 saniye sonra ilk golü attı. Ciro Immobile için Beşiktaş formasıyla harika bir ilk maç oldu. Lazio'nun eski forveti, Mauro Icardi'li Galatasary'ı 5-0 yenerek Türkiye Süper Kupası'nı kazanan takımın yıldız oyuncusu oldu. Immobile ilk golü sadece 21 saniye sonra rakip savunmanın bir hatasından yararlanarak attı ve Galatasaray kalecisi Muslera'ya hiç şans tanımadı. Ne başlangıç ama: İkinci gol penaltıdan geldi. Beşiktaş'ın diğer gollerinde Svensson, Rafa Silva ve Hekimoğlu'nun imzaları vardı. Milli takım için 57 maça çıkan ve Lazio ile sekiz sezonun ardından 34 yaşındaki bombacı için daha iyi bir başlangıç hayal edemezdi.

'Galatasaray'ı küçük düşürdü! Dünya, Beşiktaş'ın tarihi Süper Kupa zaferi ve Ciro Immobile'yi konuşuyor

"DAMGA VURMAK İÇİN 21 SANİYE"

Corriere dello Sport: Ciro Immobile, Lazio günlerindeki gibi... Lazio'nun eski kaptanı yeni Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçta Türkiye'ye damgasını vurmak için 21 saniye harcadı. Başarılı bir çıkış yaptı. Türkiye Süper Kupası'nda Galatasaray'a karşı taraftarların coşkusu altında duble yaptı ve ilk kupasını kazandı.

"OLABİLECEK EN İYİ BAŞLANGIÇ"

Calcio Mercato: Immobile, Beşiktaş ile ilk maçına rüya gibi çıktı. Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık galibiyette duble yaptı. Ciro Immobile'nin Beşiktaş macerası olabilecek en iyi şekilde başladı. İki Ciro... Immobile ve Napoli'nin kendisine olan sevgisi nedeniyle Ciro lakabını alan Mertens arasındaki bir mücadeleydi. Mertens birkaç gün önce Immobile'nin Türkiye'ye gelişiyle ilgili şaka yapmıştı; 'Burada sadece bir Ciro var, ona söyledim.' Süper Kupa'nın Kral Ciro'nun işaretiyle gökyüzüne yükseldiği, ona inanan tüm taraftarlar için unutulmayacak bir akşam.

'Galatasaray'ı küçük düşürdü! Dünya, Beşiktaş'ın tarihi Süper Kupa zaferi ve Ciro Immobile'yi konuşuyor

"ADINI TÜRK FUTBOL TARİHİNE YAZDIRAN GOL"

Sky Sports İtalia: Daha gelir gelmez Ciro Immobile kendini kişisel rekorunu güncellemek zorunda buldu. Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıktı ve kupa dolabındaki ilk kupasını kazandı. Ama hepsinden önemlisi, maçın sadece 21. saniyesinde attığı ve kendisini Türk futbol tarihine yazdıran gol. Bu gol aslında bu organizasyonda şimdiye kadar atılan en hızlı goldü.

'Galatasaray'ı küçük düşürdü! Dünya, Beşiktaş'ın tarihi Süper Kupa zaferi ve Ciro Immobile'yi konuşuyor

"RÜYA GİBİ BİR BAŞLANGIÇ"

Spormediaset: Immobile, Beşiktaş ile rüya gibi bir başlangıç. Ciro Immobile Beşiktaş formasıyla muhteşem bir başlangıç yaptı. Lazio'nun eski forveti, Icardi ve Mertens'in Galatarasay'ına karşı oynanan 5-0'lık Türkiye Süper Kupası finalinde bir duble yaptı. Immobile 21 saniye sonra skoru açarak Icardi'ye ait olan 49 saniyelik turnuvadaki en hızlı gol rekorunu kırdı ve ardından 81. dakikada penaltı vuruşuyla durumu 3-0 yaptı.

"MUSLERA'YA HİÇ ŞANS TANIMADI"

La Gazetta Della Sport: Ciro Immobile için Beşiktaş formasıyla harika bir ilk maç oldu. Lazio'nun eski forveti, Mauro Icardi'li Galatasaray'ı 5-0 yenerek Türkiye Süper Kupası'nı kazanan takımın yıldız oyuncusu oldu. Immobile ilk golü sadece 21 saniye sonra rakip savunmanın bir hatasından yararlanarak attı ve Galatasaray kalecisi Muslera'ya hiç şans tanımadı.

'Galatasaray'ı küçük düşürdü! Dünya, Beşiktaş'ın tarihi Süper Kupa zaferi ve Ciro Immobile'yi konuşuyor

Dünya basınındaki manşetler ise şöyle;

AD: Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'la rüya gibi bir başlangıç yaptı, Galatasaray'ı küçük düşürdü ve Süper Kupa'yı kazandı.

NOS: Van Bronckhorst ve Beşiktaş, Süper Kupa mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ı küçük düşürdü.

De Telegraaf: Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş, Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup etti.

VI: Van Bronckhorst, Galatasaray'ı katletti ve Beşiktaş'ta birincilik ödülünü aldı.

FcUpdate: Van Bronckhorst sansasyon yarattı: Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray'a karşı 5-0'lık galibiyet.

Voetbalzone: Beşiktaş, Galatasaray'ı küçük düşürdü: Giovanni van Bronckhorst birincilik ödülünü aldı.

TuttoNapoli: Rüya başlangıç: Ciro Immobile ilk resmi maçında Galatasaray'a karşı 2 gol attı. Immobile 21. saniyede attığı golle rekor kırdı.

'Galatasaray'ı küçük düşürdü! Dünya, Beşiktaş'ın tarihi Süper Kupa zaferi ve Ciro Immobile'yi konuşuyor

LazioNews24: Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı Immobile sayesinde kazandı. Eski Lazio oyuncusu maçın kahramanları arasında yer aldı.

Tuttomercato: Immobile çok aç: Galatasaray'a karşı ilk dakika dolmadan golünü attı.

Eurosport Italia: Süper Kupa'da ilk resmi maçına çıkan Immobile maçın MVP'si oldu. Icardi ve Mertens için sonuç büyük bir sürpriz oldu.

Kicker: Türk futbolunda inanılmaz başlangıç. Immobile sadece 21. saniyede golü buldu.

AS: Beşiktaş, Türkiye'de sezonun ilk resmi maçı olan Süper Kupa'da Galatasaray'a ezici bir darbe indirdi.

Marca: Beşiktaş, Galatasaray'ı devirerek Süper Kupa'yı kazandı.

Mundo Deportivo: Beşiktaş ve Immobile, Galatasaray'ı küçük düşürdü.

A Bola: Rafa Silva'dan dev maçta asist ve gol.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Ciro Immobile Galatasaray Süper Kupa Beşiktaş İtalya Dünya Spor Dünya Haberler

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

 İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

 Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu

On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu
500

Yorumlar (7)

Mehmet Vatandaş:

Beşiktaş GS yi küçük düşürdü:))) Kartalı salıncağa oturtanlar kendileri nereye oturdu gördünüz

27
3
yanıtYanıtla
murat özbaş:

Evet .Japonyada izinler iptal.haberler son dakika olarak geciyor.isi gucu biraktik besiktasi konusuyoruz ..

14
13
yanıtYanıtla
Emir önder:

+ 18 ????

19
0
yanıtYanıtla
Seko:

Her sene aynı film kuşların ötüşü ile başlıyor mayısta atın intikamı ile final yapıyor:))))))))

3
9
yanıtYanıtla
Adem KARAKUŞ:

Galatasaray'ın içinden geçtik. Şinanay yavrum şinanay şinanay yavrum

9
1
yanıtYanıtla
Yılmaz ökmen:

HELAL OLSUN KARAKARYALIM,5 -0 gibi ezici bir skorla rakibini eziyorsan bu bir başarıdır, ve tebrik etmek gerekir, dünya konuşuyorsa Buda bir başarıdır, renkliler kıskanmayın

6
1
yanıtYanıtla
a o:

Çin’de de öyle, televizyonlar falan açık işi gücü bıraktık bunu konuşuyoruz. Şirkette özel toplantı yaptık bu konuyla alakalı hatta ulusal tatil falan ilan edilecek iddiaları var.

6
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title