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Galatasaray, Göztepe'yi sahasında 2-1 yendi

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk eden lider Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Üst üste 4. galibiyeti alan ve 2025 yılına 3 puanla başlayan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ligin iddialı ekiplerinden Göztepe'yi konuk etti. RAMS Park'taki karşılaşmayı Cimbom, 2-1 kazandı ve 2025 yılına galibiyetle başladı.

MAÇ ÖNCESİ FERDİ TAYFUR ANILDI

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, RAMS Park'ta anıldı.Maç öncesinde statta şarkıları çalınan Galatasaraylı usta sanatçının fotoğrafı skor tabelasına yansıtıldı. Ayrıca sarı-kırmızılı taraftarlar da Tayfur için tribünde pankartlar açtı.

Galatasaray, Göztepe'yi sahasında 2-1 yendi

MAÇ ÖNCESİ OLAY YARATACAK ALİ KOÇ PANKARTI

Galatasaraylı taraftarlar, Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a olay yaratacak bir gönderme yaptı. Maç öncesi tribünlere 5 yıldızlı "Gitme, sana muhtacız" pankartı açıldı, yıldızlarda ise Ali Koç fotoğrafı yer aldı.

Galatasaray, Göztepe'yi sahasında 2-1 yendi

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Galatasaray, karşılaşmanın 8. dakikasında penaltı kazandı. Kullanılan kornerde top arka direğe sekti ve Djalma ile Kaan Ayhan kafa topuna çıktı. Hakem Alper Akarsu, Djalma'nın hava topunda faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

OSIMHEN PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

Djalma pozisyonda sarı kart görürken Göztepeli futbolcular uzun süre bu pozisyona itiraz ettiama karar değişmedi. Penaltıda beyaz noktaya gelen Osimhen, topu filelere göndermeyi başardı ve 10. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray, Göztepe'yi sahasında 2-1 yendi

BARIŞ ALPER'DEN ALKIŞLANACAK HAREKET

Dakikalar 15'i gösterirken Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, tüm futbolseverlerden alkış alan bir harekete imza attı. Barış Alper ile Nielsen arasında yaşanan ikili mücadele sonrasında top taca çıktı. Hakem Alper Akarsu, tacı Galatasaray'a verdi. 24 yaşındaki yıldız da bunun üzerine "top benden çıktı" diyerek tacın el değiştirmesini sağladı.

Galatasaray, Göztepe'yi sahasında 2-1 yendi

ROMULO SKORU EŞİTLEDİ

Göztepe, müsabakanın 27. dakikasında beraberlik golünü buldu. Yunus Akgün, sağ kanattan topu taşımak isterken savunma araya girerek topu kazandı. Dennis, orta alandan topu taşıyarak rakip kaleye hareketlenen Romulo'ya derin bir top gönderdi. Romulo, ceza sahasının solundan sağ ayak içiyle sert bir şut çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skora dengeyi getirdi. Bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi.

Galatasaray, Göztepe'yi sahasında 2-1 yendi

GALİBİYET GOLÜ YUNUS AKGÜN'DEN

Galatasaray, ikinci yarıda aradığı galibiyet golünü 61. dakikada buldu. Mertens, ceza yayından ceza sahasının sağ tarafına hareketlenen Yunus'a derinlemesine bir pas gönderdi. Yunus'un ceza sahasının sağından çektiği şut, kalenin uzak köşesinden ağlarla buluştu. Bu gol, sarı-kırmızılıları yeniden öne geçirdi.

Galatasaray, Göztepe'yi sahasında 2-1 yendi

TORREIRA'NIN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Galatasaray, 80. dakikada korner sonrası ağları havalandırdı ancak uzun süre yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı verilerek gol iptal edildi. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği ortasında oluşan karambolde Osimhen'in altıpasta yaptığı vuruşta kaleci Mateusz Lis'in müdahalesi sonrası direğe çarpan top önünde kalan Lucas Torreira altıpasta kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi fakat Abdülkerim Bardakcı'nın vuruşu öncesi Victor Osimhen'in ofsaytta olması ve pozisyona etki etmesi nedenile gol geçerlilik kazanmadı.

PUAN FARKI 11'E ÇIKTI

Göztepe, kalan bölümde oyunu Galatasaray yarı alanına yıktı ancak skor değişmedi ve kazanan Galatasaray oldu. Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden sarı-kırmızılılar, puanını 47'ye çıkardı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1 maç fazlasıyla 11'e çıkardı. 3 hafta sonra yenilen Göztepe, 28 puanda kaldı.

Galatasaray, Göztepe'yi sahasında 2-1 yendi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Yazık valla gs tam bir takıma takılacak puan kaybedecek hakem hemen imdadına yetişiyor.Sonrada biz şampiyon olduk diye seviniyorsunuz.Göztepenin hakkını yediler bugun

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Keşke berabere kalsaydı da şu fenerliler bir sevinseydi, sosyal medyada nasıl ağlıyorlar, arkadaş büyük takımsaniz hani diyelim yapı var Avrupa'da niye dökülüyorsunuz, inanın şu fenerlilere çok üzülüyorum, bir tesellileri var yapı diye ama sizleri ayakta uyutuyorlar.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Dün bjk ye golü yediren Rizespor un golünde bjkli oyuncunun kolunu görmeyenler bu yüzden de Rizespor un golünü iptal edenler bugün aynı pozisyonda Osimhen in kolunu gördüler ve Galatasaray ın golünü iptal ettiler. Dünkü uzun kolu görmeyen VAR bugünkü kolu ne hikmetse gördü.

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Haber YorumlarıMGk:

Göztepe golü öncesi Yunusa yapılan faul'u yayıncı kuruluş sadece bir sefer gösterdi bunu her hafta ısrarla yapıyorlar

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Melike hangi havayı soluyorsun bak kimse yemiyor senin yazdıkalrını gülüyorlar sana

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Torreira'nın elle oynaması net penaltı.. Hakem vermedi. İlk dakikada uyduruk bir penaltı verdi Galatasaray lehine

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Mgk bizim yıllardır ne pozisyonlarımızın tekrarı olmadı neler yaşattılar bize sen tabi bunları yeni görüyosun şaşırıyorsun anlıyorum seni

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