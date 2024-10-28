Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, ezeli rakibini 2-1 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılar ise bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar ezeli rakibi 2-1 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

SANCHEZ PERDEYİ AÇTI

Galatasaray, Icardı'nın yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaş yarı alanının sağından kazanılan serbest vuruş sonrasında golü buldu ve 13. dakika gol perdesini açtı. Gabriel Sara'nın serbest vuruşu kullanarak ceza sahasına açtığı ortaya penaltı noktasında kafa vuruşunu yapan Davinson Sanchez, topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunu da belirledi.

Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-0 yendi

ICARDI YERDE KALDI, PENALTI BEKLEDİ

Maçın 27. dakikasında Mauro Icardi, ceza sahası içerisinde Felix Uduokhai ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından Arjantinli yıldız başta olmak üzere sarı-kırmızılar, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e döndü ve penaltı bekledi. VAR hakemi Onur Özütoprak'ı ile iletişime geçen Kardeşler, oyunu devam ettirdi.

Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-0 yendi

KAAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ, SONRA SAKATLANDI

Mücadelenin 36. dakikasında Semih Kılıçsoy'a faul yapan Kaan Ayhan, hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Kart sınırında olan Kaan, gördüğü sarı kartla Samsunspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü. 29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın ikinci yarısında ise sakatlandı. Oyuna devam edemeyen milli oyuncu, 51. dakikada yerini Elias Jelert'e bırakmak zorunda kaldı.

Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-0 yendi

BEŞİKTAŞ'TAN MAÇ OYNANIRKEN HAKEME TEPKİ

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ikinci yarısının oynandığı sırada maçın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi. Siyah-beyazlıların sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda sarı-kırmızılıların ilk golünü atan Davinson Sanchez'in Ciro Immobile ve Rafa Silva'ya yaptığı müdahalelere yer verildi ve "Rams Park'ta ilk yarının özeti!" notu düşüldü.

Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-0 yendi

OSİMHEN FARKI 2'YE ÇIKARDI

Galatasaray, yine Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta farkı 2'ye çıkardı. Sara'nın ceza sahasına açtığı ortaya çok iyi yükselerek kale ağzından kafa vuruşunu yapan Osimhen, topu filelere yolladı ve karşılaşmanın 67. dakikasında skoru 2-0'a getirdi.

Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-0 yendi

MUÇİ'NİN HARİKA GOLÜ BEŞİKTAŞ'A YETMEDİ

Beşktaş, 90+4. dakikada Ernest Muçi'nin harika golüyle farkı 1'e indirse de puan için yeterli olmadı. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf, 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.

KARTAL İLK KEZ KAYBETTİ, ASLAN NAMAĞLUP LİDER

RAMS Park'ta ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 ile geçen Galatasaray, puanını 28'e yükseltti ve namağlup liderliği sürdürdü. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan ve bir maç eksiği olan siyah-beyazlılar ise 20 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı takım, bir sonraki haftayı BAY geçecek ve ondan sonra 10 Kasım'da Samsunspor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise haftaya Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yendi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Trendyol Süper Lig Davinson Sanchez Victor Osimhen Mauro Icardi Galatasaray Kaan Ayhan Beşiktaş Futbol Spor

Natanyahu için son yaklaşıyor mu? 'Tarihimizin en büyük felaketine sürükleyen kişi'

"Netanyahu tarihimizin en büyük felaketine sürüklüyor"

 Sonuçlar bir hayli düşündürücü! İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

 Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti

Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti
Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş

Ameliyatı yapan kişi ne doktor ne de hemşireymiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşarlaşmış ne demek? Kaşarlanmak anlamı ne? 30 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Kova, Balık burcu yorumu! 30 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 29 Ekim otobüsler ücretsiz mi İETT? 29 Ekim metrolar ücretsiz mi? 29 Ekim metrobüs bedava mı? Muslera Galatasaray'dan ayrıldı mı? 29 Ekim kütüphaneler açık mı? 28-29 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? Galatasaray Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kaan Ayhan sakatlandı mı, kaç maç yok?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.