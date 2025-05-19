Galatasaray'dan peş peşe şampiyonluk paylaşımları! Rakiplerine büyük gönderme
Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, 25. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk sonrasında sosyal medya hesaplarından arka arkaya paylaşımlar yaparken ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme yaptı.
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğa ulaşırken maçın ardından sosyal medya hesaplarından arka arkaya paylaşımlar yapıldı.
Cimbom, yaptığı paylaşımlarda rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme yapmayı da ihmal etmedi.
İşte Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımları: