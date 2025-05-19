Galatasaray'dan peş peşe şampiyonluk paylaşımları! Rakiplerine büyük gönderme

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğa ulaşırken maçın ardından sosyal medya hesaplarından arka arkaya paylaşımlar yapıldı.

Cimbom, yaptığı paylaşımlarda rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

İşte Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımları: