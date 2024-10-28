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Galatasaray'dan derbi biter bitmez Beşiktaş'a olay gönderme

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Galatasaray, Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından peş peşe yaptığı paylaşımlarla ezeli rakibine göndermede bulundu. Sarı-kırmızılıların özellikle siyah-beyazlı takımı simgeleyen Kartal'ı tahterevallide gösteren paylaşımı dikkat çekti. Paylaşımları hız kesmeyen Cimbom, Beşiktaş'ın derbi öncesindeki Yunus Akgün paylaşımına da cevap verdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yenerek ligdeki tek namağlup takım olarak liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, maç sonucu paylaşımında siyah-beyazlılarda peş peşe olay göndermeler yaptı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN ÜNVANINI ELİNDEN ALDI

Haftaya girerken Galatasaray dışında Beşiktaş ve Trabzonspor da ligdeki diğer namağlup takımlardı. Trabzonspor, Göztepe'ye yenilerek ünvanını kaybederken, Galatasaray da Beşiktaş'ı mağlup ederek bu ünvana sahip tek takım olarak kaldı. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'tan önce Fenerbahçe'nin de namağlup ünvanını bitirmişti.

MAÇ BİTER BİTMEZ OLAY GÖNDERME

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin son düdüğü çalar çalmaz yaptığı maç sonucu paylaşımına "Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır" notunu düşerek ezeli rakibine göndermede bulundu.

İşte o paylaşım;

Galatasaray'dan derbi biter bitmez Beşiktaş'a olay gönderme

İKİNCİ PAYLAŞIM DA GELDİ

Galatasaray, maç sonucu paylaşımının ardından Beşiktaş'ı simgeleyen Kartal'ı tahterevallide gösteren bir paylaşım daha yaptı. Söz konusu paylaşımda "İnletelim tüm Türkiye'yi Cimbombom diye!" ifadeleri yer aldı. Sarı-kırmızılıların bu paylaşımlar taraftarlar tarafından kısa süre içerisinde etkileşim yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşım;

Galatasaray'dan derbi biter bitmez Beşiktaş'a olay gönderme

YUNUS AKGÜN ALINTISI

Ezeli rakibine peş peşe göndermelerde bulunan Cimbom, siyah-beyazlıların derbi öncesindeki Yunus Akgün paylaşımına da galibiyetin ardından yanıt verdi. Yunus Akgün'ün Beşiktaş'a hakaret ettiği gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilip 117 bin TL ceza alması sonrası Beşiktaş, 117 alkış emojisi paylaşarak bu karara tepki göstermişti. Galatasaray da Beşiktaş'ın bu tweetini alıntılayarak "sus" emojisiyle karşılık verdi.

İşte o paylaşım;

Galatasaray'dan derbi biter bitmez Beşiktaş'a olay gönderme

Galatasaray'dan derbi biter bitmez Beşiktaş'a olay gönderme
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Galatasaray Yunus Akgün Beşiktaş 3-sayfa Yaşam Spor

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