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Galatasaray Daikin, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 Yendi

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 26. ve lig etabının son hafta maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Salon: Süleyman Evcilmen

Hakemler: Arzu Uzatöz, Turgut Uzunçakmak

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Micaya, Ceren Karagöl, Buket Yılmaz, Samedy (Derya Çayırgan, Guerra, Aybüke Güldenoğlu, Burcu Yönder)

Galatasaray Daikin: Emine Arıcı, Tashiro, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Eggleston, Lazovic (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Cuttino, Duygu Düzceler)

Setler: 25-27, 13-25, 16-25

Süre: dakika 74 dakika (31, 20, 23)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 26. ve lig etabının son hafta maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray Muratpaşa Voleybol Vodafone Sigorta Spor Güncel Haberler

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