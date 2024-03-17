Galatasaray Daikin, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 Yendi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 26. ve lig etabının son hafta maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.
Salon: Süleyman Evcilmen
Hakemler: Arzu Uzatöz, Turgut Uzunçakmak
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Micaya, Ceren Karagöl, Buket Yılmaz, Samedy (Derya Çayırgan, Guerra, Aybüke Güldenoğlu, Burcu Yönder)
Galatasaray Daikin: Emine Arıcı, Tashiro, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Eggleston, Lazovic (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Cuttino, Duygu Düzceler)
Setler: 25-27, 13-25, 16-25
Süre: dakika 74 dakika (31, 20, 23)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 26. ve lig etabının son hafta maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.