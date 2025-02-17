Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Müsabakayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde 6 puanlık farkı korumayı başardı.

FRANKOWSKI İLK KEZ 11'DE

Yeni transfer Przemyslaw Frankowski ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı. Fransa'nın Lens takımından ara transfer döneminde kadroya katılan Polonyalı sağ bek, Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Galatasaray'ın ara transferde kadroya kattığı Mario Lemina ile Eren Elmalı ise ilk kez forma giymek için yedekler arasında görev bekledi.

RİZESPOR DİREĞE TAKILDI

Maçın 39. dakikasında Rizespor gole çok yaklaştı. Abdülkadir orta alanda Torreira'dan kaptığı topu Ali Sowe'a verdi. Sowe'un karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş direkten geri geldi.

GALATASARAY İLK YARIDA İSABETLİ ŞUT ATAMADI

Çaykur Rizespor karşılaşmasında 8 kez ile bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en az buluştuğu ilk yarıyı geride bırakan Galatasaray, ayrıca ilk kez bir karşılaşmanın ilk devresinde isabetli şut çekemedi. Sarı-kırmızılılar 4 şutta isabet bulamadı. Karadeniz ekibi ise ilk yarıdaki 9 şutundan 2'sinde isabet buldu.

OKAN BURUK'TAN DEVRE ARASINDA İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın ikinci yarısı öncesi iki değişiklik yaptı. Carlos Cuesta ve Dries Mertens oyundan alındı. Eren Elmalı ve Roland Sallai oyuna girdi. Eren, böylelikle sarı-kırmızılı formayı ilk kez giymiş oldu.

OSIMHEN PERDEYİ AÇTI

Galatasaray maçın 47. dakikasında Galatasaray, Victor Osimhen ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Frankowski'nin yaptığı ortaya kale ağzında kafayı vuran Osimhen, takımını öne geçirdi. Frankowski, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta asist yaptı.

FRANKOWSKI'DEN İLK MAÇINDA ASİST

Fransa'nın Lens takımından ara transfer döneminde kadroya katılan Polonyalı sağ bek, Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı. 29 yaşındaki futbolcu, Osimhen'e golü attırarak Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta asist yaptı.

SOWE SKORU EŞİTLEDİ

Maçın 54. dakikasında Rizespor beraberliği yakaladı. Akintola sağ kanattan çizgiye inerek yerden ortasını yaptı. Ali Sowe kale ağzından tek dokunuşla topu ağlara gönderdi.

LEMINA SAHAYA ÇIKTI, ASİST YAPTI

Galatasaray'da yeni transfer Mario Lemina, maçın 61. dakikasında oyuna dahil oldu. Lemina, Ahmed Kutucu'nun yerine oyuna girdi. Sarı-kırmızılılardaki ikinci dönemine başlayan Lemina, yıllar sonra döndüğü takımında galibiyet golünün asistini yaptı.

OSIMHEN YİNE SAHNEDE

Victor Osimhen, 86. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Kullanılan köşe vuruşunda Lemina sektirdi, Osimhen'in kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp ağlarla buluştu! Galatasaray tekrar üstünlüğü yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılan taraf Galatasaray oldu.

DERBİ ÖNCESİ PUAN FARKI 6

Bu sonuçla birlikte bu sezonki 23 Süper Lig maçının 20'sini kazanan Galatasaray (3B), lig tarihinde bir sezonun ilk 23 karşılaşmasından 20 galibiyet çıkaran ilk takım oldu. Puanını 63'e yükselten Galatasaray, derbi öncesi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korumuş oldu. Rizespor ise 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırlarken, Rizespor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU