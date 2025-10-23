Galatasaray-Bodo/Glimt maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yendikleri maçta ofansif olarak çok iyi işler yaptıklarını söyledi.

Okan Buruk, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Maça çok iyi başladık. İlk yarıda 2 gol, girdiğimiz pozisyonlar ve yaptığımız iyi baskılar vardı. Rakibimize sadece 1 pozisyon verdik. Skoru daha da artırabileceğimiz bir ilk yarı geçirdik. Ön alan baskıları doğruydu. Top bizdeyken de çok rahat ve güvenliydik. İkinci yarı rakibimiz bize göre daha fazla topla oynadı. Daha çok risk aldılar. 3-0 sonrasında yaptığımız değişikliklerle pozisyonlara girdik ve savunmada rakibi doğru şekilde karşıladık. Bir gol yedik ama skoru artıracak şanslar elimize geldi. Gol beklentisi, rakip ceza sahasında buluşma ve bir Şampiyonlar Ligi maçında 3 gol atma, ofansif olarak çok iyi işler yaptığımızı gösteriyor." diye konuştu.

Türk futbolu için güzel bir gece olduğunu aktaran Buruk, "Güzel bir geceydi. Türk futbolu için çok değerliydi. Oyunun içinde taraftarımızla yaptığımız baskılar, top rakipteyken oluşan atmosfer inanılmazdı. Bunu Liverpool maçında güzel bir şekilde yapmıştık. Bugün taraftarımızla performansımızı en yukarı çektik, beraber savaştık, rakip kaleye gittik, savunma yaptık. Bugün burada olan muhteşem taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizim adımıza çok güzel bir karşılaşma oldu." ifadelerini kullandı.

"İlk hedefimiz ilk 8 olması gerek"

Okan Buruk, "Devler Ligi"nde ilk hedeflerinin lig etabını ilk 8'de bitirmek olduğunu söyledi.

Üç maç sonunda 6 puana ulaşan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maçın bitmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki puan durumuna baktık. Puan durumlarına bakmak maç kazandıktan sonra psikolojik anlamda yükseltiyor. İlk hayalim Şampiyonlar Ligi'nde son 2 maçlık başarımızı yükseltmek. İlk hedefimizin ilk 8 olması gerek. Önümüzde 5 maç daha var. Şampiyonlar Ligi'yle ilgili hayal kurduk. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bu hayali kurmasa bu kadar değerli bir kadroyu oluşturmazlardı. Taraftarımızın hedeflerini hep duyduk. Herkes, 'Bu sene Avrupa' dedi. Hem Süper Lig'i doğru bir şekilde devam ettiriyoruz hem de Avrupa'da son 2 maçta önemli başarı yakaladık. Ancak şu anki ilk hedefim 4 gün sonra yapacağımız Göztepe maçı. Sonrasında iç sahada Trabzonspor ile karşılaşacağız. Bunlara hazırlanacağız. Maç maç giderek hem Süper Lig şampiyonluğunu kazanmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi doğru bir şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Avrupa'da mücadele edecek diğer takımlarımıza da başarılar diliyorum."

Buruk, bu sezon geçen yıla göre Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'ün puan barajının düşebileceğini savundu.

Taraftarın Barış Alper'e tepkisi

Okan Buruk, oyundan çıkarken ıslıkla tepki gören Barış Alper Yılmaz'a taraftarın sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

Barış Alper'e küçük bir gruptan tepki geldiğini aktaran Buruk, "Çok küçük bir kesimden tepki geldi. Bunun olmaması gerek. O anda 3-0 öndeydik. Barış inanılmaz mücadele etti. Bizim için çok değerli, önemli bir oyuncu. Öndeyken bunu yaşamaya anlam vermek zor oluyor. Bunu yapan kitle büyük değil ama yapanların bunu düşünmesi gerekiyor. Barış bizim oyuncumuz. Oyuncularımız her şeylerini vererek mücadele ediyorlar. Bugün takım olarak çok iyi oynadık. Bunları yaşamak üzüyor. Ufak tefek şeyler oluyor. Onların da oyuncularımıza sahip çıkması, destek olması önemli. Biz taraftarımızla bir anlam kazanıyoruz. Başarıları yukarı çekmek için birlik olmamız ve her oyuncuya göstermemiz gerek." şeklinde görüş belirtti.

"Bodo/Glimt oyuncuları için de güzel bir anı"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, RAMS Park'taki atmosferi yaşayan Bodo/Glimt oyuncuları için özel bir anı olduğunu belirtti.

Norveçli bir basın mensubunun Bodo/Glimt Teknik Direktör Kjetil Knutsen'in müsabakada kulak tıkacı kullandığını hatırlatması üzerine Buruk, "Bir önceki Liverpool maçında da bunu yaşamıştık. Sadece bugüne özel değil. Kulaklarımız alışıktı. Çok büyük zorluk çekmedik. Futbolun güzelliği bu. Böyle bir atmosferi yaşayan Bodo/Glimt oyuncuları için de güzel bir anı. Kaybettiler, üzgünler ama böyle bir atmosferde futbol oynamak büyük bir tecrübe. Bu tecrübeyi yaşamak her iki takım için de çok güzel." diye konuştu.

"Osimhen'e verilen 75 milyon avro düşük kaldı"

Okan Buruk, Victor Osimhen'in dünyanın en elit santrforlarından biri olduğunu söyledi.

Maçın oyuncusu seçilen Osimhen'in performansını öven Buruk, "Osimhen'in gollerinin dışında da pozisyonları var. Yunus'a pas verdiği bir pozisyon oldu. Orada kendi gol atabilirdi. Golcüler kendilerine dönük olur, daha çok skor yapmak isterler, egoist olurlar ama Osimhen arkadaşının gol atmasını da düşündü. Bu da bir takım oyuncusu olduğunu ve takımı nasıl sahiplendiğini gösteriyor. Çok elit bir santrfor. Bu sezon yapılan transferleri gördüğümüzde Osimhen'e verilen 75 milyon avronun çok normal belki de düşük olduğunu düşünebiliriz. Avrupa'da çok yüksek paralar ödeniyor. Şu anda verdiği performans inşallah aynı şekilde devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncularım sadece Galatasaraylıları mutlu etmek için mücadele ediyor"

Buruk, Lucas Torreira'nın babasının kalk krizi geçirmesine rağmen maçta oynamak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Teknik direktör olarak takımın her şeyiyle ilgilenmek, herkese dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman yaptırmak değil. Saha dışındaki işler daha çok vaktimizi alıyor. Buraları iyi yönetmemiz gerekiyor. Oyuncularımla çok yakınım. Onlara çok değer veriyorum, saygı duyuyorum. Bu başarıda çok büyük payları var. Birçok oyuncumla 3,5 senedir beraberiz. Torreira'nın babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynamak zor bir durum. Ancak Torreira'nın takımı ne kadar sevdiğini, her şeye rağmen bu maçta oynamak istemesini konuşmak lazım. Ne kadar özel bir oyuncu olduğunu, her şeyini takıma nasıl verdiğini konuşmamız gerek. Bu durum Osimhen ve Icardi için de geçerli. Sadece Galatasaray'ın başarısı ve Galatasaraylıları mutlu etmek için mücadele ediyorlar. Benden çok oyuncularımın adanmışlığını konuşmamız lazım. Bu değeri de Galatasaray taraftarı onlara veriyor."