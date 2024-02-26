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Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'u 2-1 Yendi

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yendi. Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

Galatasaray : Muslera, Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay (Dk. 80 Berkan Kutlu), Torreira (Dk. 87 Abdülkerim Bardakcı), Tete (Dk. 46 Kaan Ayhan), Mertens (Dk. 88 Eyüp Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Vinicius (Dk. 70 Zaha)

Bitexen Antalyaspor : Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Ufuk Akyol (Dk. 77 Safuri), Larsson (Dk. 73 Emre Uzun), Buksa

Goller: Dk. 12 (Penaltıdan) ve Dk. 45+2 Kerem Aktürkoğlu ( Galatasaray ), Dk. 33 Van de Streek (Bitexen Antalyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 17 Veysel Sarı, Dk. 18 Güray Vural, Dk. 60 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90 Buksa (Bitexen Antalyaspor ), Dk. 45+7 Torreira, Dk. 90+1 Kaan Ayhan ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yendi.

48. dakikada Kerem Demirbay'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vinicius, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Galatasaray, penaltıdan yararlanamadı. Erdoğan Yeşilyurt'un Köhn'e müdahalesi sonrası hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı üst direğe nişanlayarak penaltıyı gole çeviremedi.

65. dakikada Larsson'un sağ taraftan kullandığı kornerde Van de Streek, arka direkte topa kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

67. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mertens, şutunu çekti. Kaleci Leite, bu pozisyonda meşin yuvarlağı çeldi.

72. dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, içe kat ederek ceza yayının sağından şutunu çekti. Kaleci Leita, bu şut sonrası meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

78. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Sanchez, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, bu vuruş sonrası üstten auta çıktı.

83. dakikada Köhn'nün pasında topla buluşan Mertens, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Spor

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