Galatasaray, Beşiktaş derbisi galibiyetini deplasmana gelen taraftarlarıyla kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda mücadele ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar galibiyetle puanını 75'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Maçın ardından Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılılar, galibiyeti deplasmana gelen 1914 taraftarının yanına giderek kutladı. - İSTANBUL