Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı son 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray, bu maçla birlikte rakibine karşı yenilmezliğine devam etti. Antalya temsilcisine son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde 4-2'lik kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı 16 müsabakada yenilmedi. Aslan bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Galatasaray ligin ilk yarısında Antalya'daki mücadeleyi de 2-0 kazanmıştı. - İSTANBUL