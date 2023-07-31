Galatasaray'a Avrupa maçlarında yeni göğüs sponsoru
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Galatasaray Kulübü ile Azerbaycan enerji şirketi SOCAR arasında, futbol takımının UEFA organizasyonu altında oynayacağı tüm Avrupa maçlarında giyeceği formanın göğüs kısmında da yer alacağı sponsorluk, reklam ve tanıtım hakları anlaşmasının imza töreni gerçekleştirildi.
Galatasaray Kulübü ile Azerbaycan enerji şirketi SOCAR arasında, futbol takımının UEFA organizasyonu altında oynayacağı tüm Avrupa maçlarında giyeceği formanın göğüs kısmında da yer alacağı sponsorluk, reklam ve tanıtım hakları anlaşmasının imza töreni gerçekleştirildi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen imza töreni; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov ile futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Lucas Torreira'nın katılımıyla gerçekleştirildi.Başkan Dursun Aydın Özbek'in toplantıdaki konuşması şu şekilde: "Sözlerime başlamadan önce dün stadımızda yaptığımız imza töreni ve toplantıda tribünleri doldurarak burayı bir şölen yerine çeviren tüm taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği tüm hedeflerimize ulaşmamız için en büyük gücümüzdür. Bugün Galatasaray Spor Kulübü olarak SOCAR ile yaptığımız sponsorluk, reklam ve tanıtım anlaşmasının imza töreni için buradayız. SOCAR, hepimizin bildiği gibi kardeş ülke Azerbaycan'ın bir dünya markası haline gelmiş, çok önemli bir enerji şirketi. Avrupa'da büyük hedeflerle ilerlediğimiz bu yolda SOCAR'ın yanımızda olması bizim için çok değerli. Bu anlaşma için SOCAR'a ve Sayın Elchin İbadov'a teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreci yakından takip ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin en büyük markası Galatasaray ile SOCAR'ın bu birlikteliği her iki tarafa da büyük katkı sağlayacak. Uzun süreli iş birliğinin ilk adımı olacağına inanıyorum. Bu süreç, kardeş kulübümüz Qarabağ ile Bakü'de oynadığımız hazırlık maçıyla başladı. Yaşadığımız büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için desteklerini gösterdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar.Bu önemli iş birliğinin 2023 yılında, yani rahmetli Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılında olmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kulübümüzün bu anma vesilesiyle önümüzdeki dönemde Karabağ'da bir maç ya da Türki Cumhuriyetlerin katılacağının bir organizasyon yapılacağını buradan müjdelemek isterim. Anlaşmamız Galatasarayımıza SOCAR'a ver Türk sporuna hayırlı olsun. Avrupa'daki başarılarımız da bundan sonra daim olsun. Hepinize saygılarımı sunuyorum. "GALATASARAY'IN BAŞARIYA KOŞACAĞINA EMİNİZ"SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov'un konuşması ise şu şekilde: "Sayın basın mensupları, Galatasaray Spor Kulübü'nün kıymetli yöneticileri, değerli misafirler… Kendi alanında başarıdan başarıya koşan iki markanın iş birliğini duyurduğumuz bu özel güne hepiniz hoş geldiniz. Bu seneden itibaren Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Galatasaray ile bu sezondan başlayarak uzun vadeli bir yola çıktık. Ele ele tutuşup daha büyük başarılar elde etmek üzere çıkılmış bir yol olarak görüyoruz bunu. Türkiye'de spora verdiğimiz desteklere yeni bir halka eklemek amacıyla bunu yaptık. SOCAR'ın logosu alevi temsil ediyor. Bu alev aslında kaliteli, yenilikçi iş birliği anlayışını temsil eden bir logo. Bu alevimizle biz Galatasaray'a inşallah Avrupa'da enerji vermeyi amaçlıyoruz. Bu sezondan itibaren Avrupa maçlarında Galatasaray'ın forma göğsünde SOCAR ismini göreceksiniz. Aynı zamanda bütün branşlarda SOCAR, Galatasarayımızın enerji sponsoru olarak bu ibareyi kullanacağız. Geçtiğimiz hafta Vilnius'te Zalgiris maçında ilk defa bu isim formamızda taşındı. İnşallah çarşamba günü güzel bir galibiyet ve zaferle daha uzun vadede taşımak üzere yola başlamış olacağız. Galatasaray'ın hem Avrupa arenasında hem de diğer alanlarda başarıdan başarıya koşacağına eminiz. Bu konuda Galatasarayımıza güveniyoruz ve her zaman Galatasarayımızın arkasında enerji sponsoru olarak durmaya devam edeceğiz. SOCAR bildiğiniz gibi Azerbaycan'ın devlet petrol şirketi. 15 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısıyız. Yabancı yatırımcı ibaresini özellikle kullanmadım. Biz hiçbir zaman kendimizi burada yabancı olarak hissetmiyoruz. Azerbaycan vatandaşları olarak Avrupa'da mücadele eden tüm Türk takımlarını zaten manevi olarak destekliyorduk. Şimdi logomuzla, alevimizle desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye olarak her branşta, İzmir Aliağa'da gençlerin spora katılımını destekleyici faaliyetlerde bulunuyoruz. Basketbol, futbol, voleybol, satranç, tenis gibi dallarda oradaki çocukların sportif gelişimine katkıda bulunuyoruz. Galatasarayımızın sevilen oyuncusu, milli futbolcu Semih Kaya, bizim altyapımızda yetişmiş ve buralara gelmiş bir futbolcu. Sportif faaliyetlerimiz devam edecek. Aynı zamanda engellilerden oluşan Bocce Milli Takımı'nın da sponsoruyuz. Galatasarayımıza hem çarşamba günkü maçta hem de Şampiyonlar Ligi'nin diğer aşamalarında başarılar diliyoruz. İnşallah kupayı da burada göreceğimiz günlerin çok yakın olduğuna inanıyoruz. Takım kaptanı Kerem Aktürkoğlu ise, "Kulübümüzün Kurucusu Ali Sami Yen'in hedefleri doğrultusunda, Avrupa'da başarılar kazanmak, Türk olmayan takımları yenmek doğrultusunda desteklerinden dolayı SOCAR'a çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Galatasaray için çok başarılı bir Avrupa sezonu olur ve ülkemizi önceki senelerde olduğu gibi yeniden gururlandıracağımız günler yaşarız. Her iki taraf için de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Genç oyuncu Yunus Akgün de, "Avrupa kupalarında göğüs sponsoru olan SOCAR'a kulübümüze verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz. İnşallah iki taraf için hayırlısı olur" dedi.
Uruguaylı oyuncu Lucas Torreira ise, "SOCAR'ın sponsorluğu bizim için çok önemli. Avrupa'da göğüs sponsoru olarak bizim destekçimiz olacaklar. Onlara çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.- İstanbul