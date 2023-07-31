Galatasaray'a Avrupa maçlarında yeni göğüs sponsoru

Galatasaray Kulübü ile Azerbaycan enerji şirketi SOCAR arasında, futbol takımının UEFA organizasyonu altında oynayacağı tüm Avrupa maçlarında giyeceği formanın göğüs kısmında da yer alacağı sponsorluk, reklam ve tanıtım hakları anlaşmasının imza töreni gerçekleştirildi.

Galatasaray Kulübü ile Azerbaycan enerji şirketi SOCAR arasında, futbol takımının UEFA organizasyonu altında oynayacağı tüm Avrupa maçlarında giyeceği formanın göğüs kısmında da yer alacağı sponsorluk, reklam ve tanıtım hakları anlaşmasının imza töreni gerçekleştirildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen imza töreni; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov ile futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Lucas Torreira'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Uruguaylı oyuncu Lucas Torreira ise, "SOCAR'ın sponsorluğu bizim için çok önemli. Avrupa'da göğüs sponsoru olarak bizim destekçimiz olacaklar. Onlara çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.