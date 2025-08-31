Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı, Icardi ve Osimhen saymaya devam etti

GALATASARAY, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor 'u 3-1 mağlup ederek milli araya kayıpsız girdi. Sarı-kırmızılı ekipte 4000'inci golü Davinson Sanchez'den gelirken, Mauro Icardi ve Victor Osimhen de saymaya devam etti.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayan mücadelede Ali Yılmaz düdük çaldı. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Mustafa Savranlar üstlendi. Galatasaray, iç sahadaki baskın oyunuyla 20'nci dakikada Davinson Sanchez'in kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da etkisini sürdüren sarı-kırmızılar, 65'inci dakikada Victor Osimhen'in golüyle 2-0'ı buldu. Çaykur Rizespor 73'üncü dakikada Dal Varesanovic'in ayağından bulduğu golle farkı 1'e indirdi: 2-1. Karşılaşmanın son bölümüne doğru girilirken 90+2'nci dakikada sahneye Mauro Icardi çıktı ve skoru belirleyen isim oldu: 3-1. Bu sonucun ardından Galatasaray, yoluna 4'te 4 ile devam ederek puanını 12'ye çıkardı.

GOLCÜLER DURMAK BİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen, gollerine devam ediyor. Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, 65'inci dakikada rakip fileleri havalandırarak bu sezon 2'nci kez gol sevinci yaşadı. İlk golünü geçtiğimiz hafta Kayserispor'a karşı atan Osimhen, RAMS Park'ta ise en son 2023-2024 sezonunun 38'inci haftasında oynanan Başakşehir FK maçında gol atmıştı. Arjantinli golcü Mauro Icardi ise yedek soyunduğu maça 67'nci dakikada Mario Lemina'nın yerine dahil oldu. Taraftarın adeta gözdesi olan 32 yaşındaki kaptan, 90+2'nci dakikada fileleri sarsarak bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkardı. Arjantinli yıldız ilk golünü ise ligin 2'nci haftasında oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde atmıştı.

DAVINSON SANCHEZ 4000'İNCİ GOLÜ ATTI

Galatasaray'da 29 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, Çaykur Rizespor karşılaşmasının 20'nci dakikasında kafayla fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig tarihindeki 4000'inci golünü kaydetti. Galatasaray'da 80'inci resmi maçına çıkan Sanchez, sarı-kırmızılı formayla da toplamda 9'uncu golünü atmış oldu. Galatasaray'ın lig tarihindeki ilk golünü 1959'da Metin Oktay, 1000'inci golünü 1979'da Turgay İnan, 2000'nci golünü 1996'da Hakan Ünsal ve 3000'üncü golünü ise 2011'de MKE Ankaragücü forması giyen Jan Rajnoch kendi kalesine attı.

DURAN TOP USTASI GABRIEL SARA

Galatasaray'ın 26 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, bu sezonki ilk asistini yaptı. Çaykur Rizespor karşılaşmasının 20'nci dakikasında sağ kornerde topun başına geçen Sara, Davinson Sanchez'in kafa golünde asisti yapan isim oldu. Galatasaray kariyerindeki 10'uncu asistine ulaşan 'Sambacı', geçtiğimiz sezondan bu yana duran toptan en fazla asist yapan oyuncu konumunda yer alıyor. Gabriel Sara, daha önceki 9 asistinin 4'ünü serbest vuruştan, 3'ünü akan oyundan ve 2'sini kornerden yapmıştı.

WILFRIED SINGO İLK KEZ FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılı ekibin Fransa Ligue 1 ekibi AS Monaco'dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, ilk kez parçalıyı giydi. Çaykur Rizespor karşılaşmasına yedek soyunan 24 yaşındaki savunmacı, mücadelenin 90'ıncı dakikasında Victor Osimhen'in yerine oyuna girerek ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıkmış oldu. Galatasaray'ın Abdul Kader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Michael Seri, Wilfried Zaha ve Serge Aurier'den sonra 7'nci Fildişi Sahilli futbolcusu olan Wilfried Singo, RAMS Park'ta bir ilki yaşarken, maç öncesi ısınmada taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü. Fildişi Sahilli oyuncu da bu ilgiye alkışla karşılık verdi. Aynı zamanda Galatasaray'da klasikleşmiş maç sonu galibiyet üçlüsü de Singo'dan geldi.

8 MAÇ SONRA KALESİNDE GOL GÖRDÜ

Sarı-kırmızılı ekip, 8 maç sonra kalesinde gol gördü. Geçtiğimiz sezonun 34'üncü haftasında iç sahada oynanan ve 4-1 kazanılan Sivasspor maçında gol yiyen Galatasaray, o karşılaşmadan sonra çıktığı 8 maçta rakiplerine gol şansı tanımamıştı. Bu süreçte Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0, Kayserispor'u 3-0, Göztepe'yi 2-0 ve Başakşehir FK'yı 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0'la geçerek kupaya uzanmıştı. Yeni sezonda ise Galatasaray; Gaziantep FK'yı 3-0, Fatih Karagümrük'ü 3-0 ve Kayserispor'u 4-0'lık skorlarla geçti. Ligin 4'üncü haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçını da 3-1 kazanan Galatasaray'ın 8 maçlık gol yememe serisi, bu karşılaşmada yediği golle sona erdi.

GALİBİYET SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI

Kazanılan Çaykur Rizespor maçıyla birlikte Galatasaray, galibiyet serisini de 15 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde 2-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş maçından sonra Süper Lig'de Samsunspor'u 2-0, Bodrum FK'yı 2-0, Eyüpspor'u 5-1, Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u 2-0, Kayserispor'u 3-0, Göztepe'yi 2-0 ve Başakşehir FK'yı 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılar; Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1 ve Trabzonspor'u 3-0 ile geçti. Bu sezon da Gaziantep FK'yı 3-0, Fatih Karagümrük'ü 3-0 ve Kayserispor'u 4-0'lık skorlarla mağlup eden Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek galibiyet serisini 15 maça çıkarmış oldu.

EVİNDE 20 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de iç saha performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta oynadığı son 20 lig maçını da kaybetmedi. Galatasaray'ın ligde evinde aldığı son mağlubiyet, 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan ve 1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisiydi. Sarı-kırmızılılar, derbi sonrası evinde 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Aynı zamanda Galatasaray, 2022-2023 sezonunun 2'nci haftasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olduktan sonra başlayan ve 2024 yılına kadar süren iç saha yenilmezlik serisinde 35 maçta mağlup olmamıştı. Bu süreçte 33 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçındaki yenilgiyle seri sona ermişti.