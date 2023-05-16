G.Saray maçını izleyen ezeli rakipler çılgına döndü! Penaltı ve öncesindeki pozisyon çok konuşulacak
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Galatasaray'ın İstanbulspor maçının ilk yarısında kazandığı penaltı tartışma yarattı. Sosyal medyada, penaltı pozisyonu öncesinde Galatasaraylı Nelsson'un, Eze'ye faul yaptığına yönelik yorumlar yazıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, devreyi Icardi'nin penaltı golüyle 1-0 üstün kapattı.
VAR'DA İNCELENDİ, PENALTI KARARI ÇIKTI
İlk yarının uzatma dakikalarında Rashica, ceza sahası içinde topa vurduktan sonra Duhan'ın müdahalesine maruz kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı vedi. Galatasaray, Icardi'nin golüyle öne geçti.
FAUL İTİRAZI
Galatasaray'ın kazandığı penaltıdan önce Nelsson ve Eze arasında yaşanan pozisyon tartışma yarattı. Özellikle ezeli rakip taraftarları, penaltı öncesinde Nelsson'un Eze'ye faulü olduğunu yazdı.
İşte sosyal medyadaki yorumlar: