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G.Saray maçını izleyen ezeli rakipler çılgına döndü! Penaltı ve öncesindeki pozisyon çok konuşulacak

Spor Haberleri

Galatasaray'ın İstanbulspor maçının ilk yarısında kazandığı penaltı tartışma yarattı. Sosyal medyada, penaltı pozisyonu öncesinde Galatasaraylı Nelsson'un, Eze'ye faul yaptığına yönelik yorumlar yazıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, devreyi Icardi'nin penaltı golüyle 1-0 üstün kapattı.

G.Saray maçını izleyen ezeli rakipler çılgına döndü! Penaltı ve öncesindeki pozisyon çok konuşulacakPenaltı pozisyonu (beIN Sports)

VAR'DA İNCELENDİ, PENALTI KARARI ÇIKTI

İlk yarının uzatma dakikalarında Rashica, ceza sahası içinde topa vurduktan sonra Duhan'ın müdahalesine maruz kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı vedi. Galatasaray, Icardi'nin golüyle öne geçti.

G.Saray maçını izleyen ezeli rakipler çılgına döndü! Penaltı ve öncesindeki pozisyon çok konuşulacakPenaltı öncesi yaşanan pozisyon (beIN Sports)

FAUL İTİRAZI

Galatasaray'ın kazandığı penaltıdan önce Nelsson ve Eze arasında yaşanan pozisyon tartışma yarattı. Özellikle ezeli rakip taraftarları, penaltı öncesinde Nelsson'un Eze'ye faulü olduğunu yazdı.

G.Saray maçını izleyen ezeli rakipler çılgına döndü! Penaltı ve öncesindeki pozisyon çok konuşulacakPenaltı öncesi yaşanan pozisyon (beIN Sports)

İşte sosyal medyadaki yorumlar:

G.Saray maçını izleyen ezeli rakipler çılgına döndü! Penaltı ve öncesindeki pozisyon çok konuşulacak

G.Saray maçını izleyen ezeli rakipler çılgına döndü! Penaltı ve öncesindeki pozisyon çok konuşulacak

G.Saray maçını izleyen ezeli rakipler çılgına döndü! Penaltı ve öncesindeki pozisyon çok konuşulacak

G.Saray maçını izleyen ezeli rakipler çılgına döndü! Penaltı ve öncesindeki pozisyon çok konuşulacak

G.Saray maçını izleyen ezeli rakipler çılgına döndü! Penaltı ve öncesindeki pozisyon çok konuşulacak

G.Saray maçını izleyen ezeli rakipler çılgına döndü! Penaltı ve öncesindeki pozisyon çok konuşulacak

G.Saray maçını izleyen ezeli rakipler çılgına döndü! Penaltı ve öncesindeki pozisyon çok konuşulacak

G.Saray maçını izleyen ezeli rakipler çılgına döndü! Penaltı ve öncesindeki pozisyon çok konuşulacak

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

İstanbulspor Galatasaray Spor Haberler

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