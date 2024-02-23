Futbolda Trendyol Süper Lig ve 1. Lig Maçları

Futbolda Trendyol Süper Lig'de 27, Trendyol 1. Lig'de de 24. hafta karşılaşmaları yapılacak. TFF 2. Lig'de 27, TFF 3. Lig'de ise 21. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Yarın:

13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

25 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)

19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

26 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)

1. Lig

Bugün:

20.00 Altay-Bitexen Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

Yarın:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK (Çorum Şehir)

19.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)

25 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)

13.30 Boluspor-Erzurumspor (Bolu Atatürk)

16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)

26 Şubat Pazartesi:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor (11 Nisan)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 Bucaspor 1928-Ankara Demirspor (Yeni Buca)

25 Şubat Pazar:

13.00 Adıyaman FK-Beyoğlu Yeni Çarşı (Kahta İlçe)

13.00 1461 Trabzon FK-Yeni Mersin İdmanyurdu (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Karacabey Belediyespor (Karaelmas K. Köksal)

14.00 Kırklarelispor-Ankaraspor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-Diyarbekirspor (Zafer)

14.00 Esenler Erokspor-AcnTURK Vanspor (Esenler Erokspor)

14.00 Kırşehir Futbol-Nazilli Belediyespor (Kırşehir Ahi)

14.00 Serik Belediyespor-Altınordu (Serik İsmail Oğan)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-İskenderunspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

25 Şubat Pazar:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Somaspor (Iğdır Şehir)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Düzce Cam Düzcespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 GMG Kastamonuspor-Menemen FK (Gazi)

14.00 İnegölspor-Denizlispor (İnegöl İlçe)

14.00 Fethiyespor-Sarıyer (Fethiye İlçe)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Isparta 32-Uşakspor (Isparta Atatürk)

14.00 Karaman FK-Belediye Derincespor (Yeni Karaman)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.00 Kepezspor- Karabük İdmanyurdu (Kepez Hasan Doğan)

25 Şubat Pazar:

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Küçükçekmece Sinopspor (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Artvin Hopaspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 Mardin 1969-Malatya Arguvan SK (Mardin 21 Kasım)

14.00 Edirnespor-İnegöl Kafkasspor (Edirne 25 Kasım)

14.00 Kırıkkalegücü-Talasgücü Belediyespor (Başpınar)

14.00 Aliağa Futbol-52 Orduspor (Aliağa Atatürk)

2. Grup:

25 Şubat Pazar:

14.00 Pazarspor-Efeler 09 (Pazar İlçe)

14.00 Amasyaspor-Kemerkent Bulvarspor (12 Haziran)

14.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Hacettepe 1945 SK (Eynesil İlçe)

14.00 Silifke Belediyespor-3Gen Holding Elazığspor (Silife Şehir)

14.00 Ergene Velimeşespor-Karşıyaka (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 TPAO Batman Petrolspor-Anadolu Üniversitesi (Batman)

14.00 Turgutluspor-Kelkit Hürriyetspor (Turgutlu 7 Eylül)

3. Grup

Yarın:

14.00 Akhisarspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Spor Toto Akhisar)

25 Şubat Pazar:

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Fatsa Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Silivrispor (Dumlupınar)

14.00 Onvo Ağrı 1970-Bayburt Özel İdarespor (Vali Lüftü Yiğenoğlu)

14.00 Kuşadasıspor-Karaköprü Belediyespor (Kuşadası Özer Türk)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Osmaniyespor FK (Darıca İlçe)

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Sivas Dört Eylül (Erbaa İlçe)

4. Grup:

Yarın:

14.00 Güneş Holding Çankaya-Sebat Gençlikspor (Osmanlı)

14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Bitexen Adana 1954 FK (Sultanbeyli Gölet)

25 Şubat Pazar:

13.00 Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırımspor (Muş Şehir)

14.00 23 Elazığ FK-İdaş Çatalcaspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Tokat Belediye Plevnespor (Kurtalan İlçe)

14.00 Orduspor 1967-Bergama Sportif Faaliyetler (Yeni Ordu)

14.00 Armoni Alanya Kestelspor-Balıkesirspor (Alanya Milli Egemenlik)