Futbolda 63. Türkiye Kupası Galatasaray'ın

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 63. Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Bu sezon 63. kez organize edilen Türkiye Kupası'nın final maçı Gaziantep Stadı'nda yapıldı. Müsabakayı Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in (2) golleriyle 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray, rekorunu 1 adım ileri taşıdı

Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılı ekip, 19. kez zafere ulaştı.

Türkiye'nin en önemli ikinci ulusal futbol turnuvasında 24. kez final oynama başarısı gösteren Galatasaray, 19. kez kupayı kaldırdı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019'un ardından bu sezon da kupanın sahibi oldu.

Trabzonspor 17. finalde 8. kez kaybetti

Trabzonspor, daha önce 17 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 8. kez hüsrana uğradı.

Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013 ve 2023-2024'ün ardından bu sezon da sahadan mutsuz ayrıldı.

Finalistler ve kupa sayıları

Türkiye Kupası'nın 63 yıllık geçmişinde finale yükselen takımlar ve kazandıkları kupa sayıları şöyle:

Takımlar Final Kupa Galatasaray 24 19 Beşiktaş 17 11 Trabzonspor 17 9 Fenerbahçe 18 7 Altay 7 2 MKE Ankaragücü 5 2 Gençlerbirliği 5 2 Göztepe 3 2 Kocaelispor 2 2 Bursaspor 6 1 Eskişehirspor 4 1 Akhisarspor 2 1 Kayserispor 2 1 Sakaryaspor 1 1 Konyaspor 1 1 Sivasspor 1 1 Medipol Başakşehir 3 - Adana Demirspor 1 - Boluspor 1 - Mersin İdmanyurdu 1 - Samsunspor 1 - Antalyaspor 2 - Kayseri Erciyesspor 1 - Alanyaspor 1 -

Türkiye Kupası finalleri

Türkiye Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar, sezonlara göre finallerdeki rakipleri ve maç sonuçları şöyle: