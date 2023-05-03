Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Volkan Ahmet Narinç

Demir Grup Sivasspor : Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Charisis, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Saiz, Gradel, Caicedo

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, Rossi, İrfan Can Kahveci, Pedro

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final birinci maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. dakikada sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un pasıyla altıpasın çaprazında topla buluşan Caicedo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

4. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Peres'in orta pas karışımı sert vuruşunda, top uzak direkte az farkla dışarıya çıktı.

8. dakikada Emre Mor'un ceza yayının gerisinden ara pasıyla sağ çaprazda defansın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda, kaleci Muammer Yıldırım ayaklarıyla meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Sivasspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

11. dakikada Rossi'nin soldan ceza alanına ortasında arka direkte müsait durumdaki İrfan Can Kahveci'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Muammer Yıldırım gole izin vermedi.

18. dakikada Gradel'in sol çaprazdan ortasına arka direkte Erdoğan Yeşilyurt dokunamayınca meşin yuvarlak yandan auta gitti.

37. dakikada Goutas'ın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasla defansın arkasına sarkan Caicedo'yu fark eden kaleci İrfan Can Eğribayat, kalesini zamanında terke ederek topu taca gönderdi.

41. dakikada Saiz'in pasıyla ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Uğur Çiftçi'nin ortasında arka direkte iyi yükselen Caicedo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

45+1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının gerisinden şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.