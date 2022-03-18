Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

PAOK, Roma, Slavia Prag ve Feyenoord, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

PAOK, Roma, Slavia Prag ve Feyenoord, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turu rövanşları 4 maçla tamamlandı.

TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmaların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

Gent (Belçika) - PAOK (Yunanistan): 1-2 (0-1)

Roma (İtalya) - Vitesse (Hollanda): 1-1 (1-0)

LASK (Avusturya) - Slavia Prag (Çekya): 4-3 (1-4)

Feyenoord (Hollanda) - Partizan (Sırbistan): 3-1 (5-2)

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Feyenoord, Roma, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title