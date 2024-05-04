TFF 2. Lig'de Esenler Erokspor ve Amed Sportif Faaliyetler TFF 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig'de 38. hafta mücadelelerinin tamamlanmasının ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler normal sezonu lider tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Kırmızı Grup'ta küme düşme hattındaki ekiplerden Düzce Cam Düzcespor, İskenderunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 37 puanla küme düştü.

Belediye Derincespor, evinde Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek puanını 40 yaparken, sahasında İnegölspor ile 1-1 berabere kalarak ligi 40 puanla tamamlayan Etimesgut Belediyespor, ikili averajda rakibinin gerisinde kaldı.

Etimesgut Belediyespor; Uşakspor, Denizlispor ve Düzcespor'la TFF 3. Lig'e düşen bir diğer ekip oldu.

Vanspor sahadan çekildi

Ligin son haftasına lider Esenler Erokspor'un 2 puan gerisinde giren AcnTurk Sigorta Vanspor; Serik Belediyespor'un Esenler Erokspor mücadelesine 19 yaş altı takımıyla çıktığını belirterek sahadan çekildi.

Puan durumu

TFF 2. Lig'de 38. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.ESENLER EROKSPOR 36 26 5 5 83 29 54 83 2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR 35 24 6 5 63 34 29 78 3.BUCASPOR 1928 36 21 10 5 54 25 29 73 4.1461 TRABZON FK 36 21 9 6 71 39 32 72 5.ANKARASPOR 36 15 13 8 45 35 10 58 6.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 36 16 10 10 50 36 14 58 7.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 36 15 7 14 47 38 9 52 8.KARACABEY BELEDİYESPOR 36 13 12 11 43 37 6 51 9.ANKARA DEMİRSPOR 36 15 5 16 43 46 -3 50 10.DİYARBEKİRSPOR 36 12 9 15 39 41 -2 45 11.KIRKLARELİSPOR 36 11 11 14 33 41 -8 44 12.ALTINORDU 36 10 13 13 45 39 6 43 13.HES İLAÇ AFYONSPOR 36 10 12 14 25 38 -13 42 14.SERİK BELEDİYESPOR 36 10 10 16 29 45 -16 40 15.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 36 11 9 16 38 57 -19 39 16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 36 11 8 17 41 57 -16 38 17.KIRŞEHİR FUTBOL SK 36 5 8 23 38 76 -38 23 18.BURSASPOR 35 5 8 22 25 64 -39 20 19.ADIYAMAN FK 36 4 7 25 28 63 -35 19

Kırmızı Grup: