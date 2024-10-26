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Yellen, Türkiye ekonomisini övdü! Belirgin iyileşmeye dikkati çekti

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan ile bir araya gelerek Türkiye'nin ekonomik politikalarını değerlendirdi. Görüşmelerde Yellen, Türk ekonomisinde belirgin iyileşmenin olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile görüştüğü bildirildi.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları marjında Şimşek ve Karahan ile bir araya geldiği belirtildi.
Yellen'ın, Türkiye'nin güçlü ve öngörülebilir ekonomik politikalara olan bağlığını övdüğü kaydedilen açıklamada, bu politikaların Türkiye ekonomisinde belirgin bir iyileşme sağladığı ve enflasyonun aşağı yönlü bir eğilime girmesine yardımcı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.
Açıklamada, "Yellen ve Şimşek ayrıca yaptırımlara uyumun önemini ve Türk finans sisteminin yaptırımlardan kaçanlar ile terörist gruplar tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesini görüştü." ifadeleri kullanıldı.

Yellen, Türkiye ekonomisini övdü! Belirgin iyileşmeye dikkati çekti
Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Fatih Karahan Mehmet Şimşek Janet Yellen Türkiye Ekonomi Finans

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Yorumlar (28)

veli İdi:

Yaşın gelmiş 78’e. Mahkemeye gitsen şahitliğin bile kabul sayılmaz. Haritada Türkiye’nin yerine bilmeyen bir kişi,ekonomimizi övüyor.

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Muratsa:

övdüyse demekki b.k yemişiz iyice dibin dibini görcaz demektir.

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Oğuz Çelik:

Kendi kendinizi kandırmayı bırakın herşey ortada.

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Banu Çelik:

Sesli güldüm

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Doğan Kemer:

Hehe adaminiz devam etsin ülke yangın yerine döndü iyiymis gel varandasa sor moruk

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Selanikli vedat:

Bunlar adamı övüyorsa hiç mutlu olmayın ! Esareti kabul ettik faizi haracımızı ödüyoruz

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Ali Teke:

Sayın bakan ne zaman göreve gelse Avrupa sürekli pof pufluyor Neden acaba ortada bir başarı yokken?!!!!

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SeyYah Saruhanli:

bu şimsek ülkede türk firmalarını satarak ekonomiyi düzeltmeye çalışan adam ve halkın cebindekine göz diken adam ekonomist olmaz bu adamdan

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Netherill:

bu kadını sabun yapsalar yabancılık çekmez. ama bizim çektiğimizi biliyormuş gibi davranması garip :D ekonomiyi övmüş ak yaratığı :D

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Hakan:

hersey yolunda helal olsun bakan somsek

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