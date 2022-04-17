Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
AA - Ercan Doğan - Spor
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TFF 2. Lig'de 35. hafta maçları tamamlandı.
TFF 2. Lig'de 35. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu daha önce ilan eden Pendikspor, evinde Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 70'e yükseltti.
Kırmızı Grup'ta ise evinde Turgutluspor'u 3-0 yenen Sakaryaspor, puanını 78'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.
Ligde 35. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.PENDİKSPOR
|31
|22
|4
|5
|49
|23
|26
|70
|2.TARSUS İDMAN YURDU
|32
|15
|7
|10
|40
|30
|10
|52
|3.ISPARTA 32
|32
|15
|7
|10
|36
|27
|9
|52
|4.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|31
|14
|8
|9
|40
|34
|6
|50
|5.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|31
|15
|2
|14
|49
|39
|10
|47
|6.BUCASPOR 1928
|31
|13
|8
|10
|47
|39
|8
|47
|7.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|31
|11
|13
|7
|37
|25
|12
|46
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|32
|12
|10
|10
|38
|32
|6
|46
|9.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|31
|13
|6
|12
|51
|41
|10
|45
|10.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|31
|10
|13
|8
|35
|28
|7
|43
|11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|31
|10
|12
|9
|30
|30
|0
|42
|12.ŞANLIURFASPOR
|31
|10
|10
|11
|41
|36
|5
|40
|13.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|31
|9
|11
|11
|34
|39
|-5
|38
|14.UŞAKSPOR
|31
|9
|11
|11
|28
|41
|-13
|38
|15.PAZARSPOR
|31
|10
|2
|19
|33
|56
|-23
|32
|16.AKHİSARSPOR
|32
|8
|6
|18
|32
|53
|-21
|30
|17.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|32
|6
|11
|15
|36
|48
|-12
|29
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|32
|6
|7
|19
|28
|63
|-35
|22
|19.GMG KASTAMONUSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
1. Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
2. Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SAKARYASPOR A.Ş.
|35
|23
|9
|3
|72
|22
|50
|78
|2.BODRUMSPOR A.Ş.
|35
|21
|7
|7
|59
|24
|35
|70
|3.1461 TRABZON FK
|35
|20
|7
|8
|59
|31
|28
|67
|4.SİVAS BELEDİYE SPOR
|35
|18
|9
|8
|63
|32
|31
|63
|5.ÇORUM FK
|35
|17
|10
|8
|51
|32
|19
|61
|6.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK
|35
|16
|12
|7
|48
|41
|7
|60
|7.AFJET AFYONSPOR
|35
|17
|8
|10
|61
|36
|25
|59
|8.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|35
|16
|9
|10
|45
|35
|10
|57
|9.SOMASPOR
|35
|15
|7
|13
|49
|46
|3
|52
|10.İNEGÖLSPOR
|35
|14
|7
|14
|49
|51
|-2
|49
|11.ANKARASPOR
|35
|12
|12
|11
|50
|40
|10
|48
|12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|35
|11
|11
|13
|41
|50
|-9
|44
|13.DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
|35
|12
|5
|18
|33
|40
|-7
|41
|14.SARIYER
|35
|10
|9
|16
|43
|52
|-9
|39
|15.SERİK BELEDİYESPOR
|35
|11
|6
|18
|43
|52
|-9
|39
|16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|35
|11
|3
|21
|41
|66
|-25
|36
|17.TURGUTLUSPOR
|35
|8
|10
|17
|28
|56
|-28
|34
|18.ERGENE VELİMEŞE SPOR
|35
|9
|4
|22
|35
|70
|-35
|31
|19.NİĞDE ANADOLU FK
|35
|6
|7
|22
|37
|77
|-40
|25
|20.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.
|35
|4
|6
|25
|22
|76
|-54
|18
AA / Ercan Doğan - Spor
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