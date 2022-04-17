Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 35. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu daha önce ilan eden Pendikspor, evinde Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 70'e yükseltti.

Kırmızı Grup'ta ise evinde Turgutluspor'u 3-0 yenen Sakaryaspor, puanını 78'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.

Ligde 35. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup: