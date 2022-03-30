Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Ankara Demirspor ile 0-0 berabere kalan Pendikspor, puanını 61'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Diyarbekirspor'a 3-0 üstünlük kuran Sakaryaspor, puanını 71 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

Ligde 32. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup: