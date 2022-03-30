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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

AA - Emre Doğan - Spor
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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Ankara Demirspor ile 0-0 berabere kalan Pendikspor, puanını 61'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Diyarbekirspor'a 3-0 üstünlük kuran Sakaryaspor, puanını 71 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

Ligde 32. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.PENDİKSPOR28194542212161
2.ISPARTA 322914693425948
3.BUCASPOR 192830137104638846
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER2813783529646
5.KIRKLARELİSPOR281111635221344
6.TARSUS İDMAN YURDU29127103529643
7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR29126114637942
8.ANKARA DEMİRSPOR2911993328542
9.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR28132133937241
10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR29101092828040
11.UŞAKSPOR2891092735-837
12.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR2881282925436
13.ŞANLIURFASPOR28810103634234
14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR2889113036-633
15.PAZARSPOR27101163048-1831
16.AKHİSARSPOR2985163243-1129
17.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR30610143445-1128
18.ESKİŞEHİRSPOR2966172657-3121
19.GMG KASTAMONUSPOR00000000
Notlar:

1. Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

2. Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.SAKARYASPOR32218363224171
2.1461 TRABZON FK32207556233367
3.BODRUMSPOR32187751232861
4.SİVAS BELEDİYESPOR32168856312556
5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR32151164437756
6.AFJET AFYONSPOR32158959352453
7.ÇORUM FK321410845291652
8.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE31157939291052
9.SOMASPOR31147104640649
10.İNEGÖLSPOR32146124643348
11.ANKARASPOR321211947341347
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR32910133748-1137
13.SERİK BELEDİYESPOR32106163948-936
14.DİYARBEKİRSPOR32105172938-935
15.SARIYER3289153547-1233
16.ADIYAMAN FK32102203859-2132
17.TURGUTLUSPOR32710152752-2531
18.ERGENE VELİMEŞESPOR3284203261-2928
19.NİĞDE ANADOLU FK3256213172-4121
20.KAHRAMANMARAŞSPOR3246222170-4918

AA / Emre Doğan - Spor

Tarsus İdman Yurdu, Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Sakaryaspor, Spor, Haberler

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