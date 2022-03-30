Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
AA - Emre Doğan - Spor
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TFF 2. Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı.
TFF 2. Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Ankara Demirspor ile 0-0 berabere kalan Pendikspor, puanını 61'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise Diyarbekirspor'a 3-0 üstünlük kuran Sakaryaspor, puanını 71 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.
Ligde 32. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.PENDİKSPOR
|28
|19
|4
|5
|42
|21
|21
|61
|2.ISPARTA 32
|29
|14
|6
|9
|34
|25
|9
|48
|3.BUCASPOR 1928
|30
|13
|7
|10
|46
|38
|8
|46
|4.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|28
|13
|7
|8
|35
|29
|6
|46
|5.KIRKLARELİSPOR
|28
|11
|11
|6
|35
|22
|13
|44
|6.TARSUS İDMAN YURDU
|29
|12
|7
|10
|35
|29
|6
|43
|7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|29
|12
|6
|11
|46
|37
|9
|42
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|29
|11
|9
|9
|33
|28
|5
|42
|9.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|28
|13
|2
|13
|39
|37
|2
|41
|10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|29
|10
|10
|9
|28
|28
|0
|40
|11.UŞAKSPOR
|28
|9
|10
|9
|27
|35
|-8
|37
|12.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|28
|8
|12
|8
|29
|25
|4
|36
|13.ŞANLIURFASPOR
|28
|8
|10
|10
|36
|34
|2
|34
|14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|28
|8
|9
|11
|30
|36
|-6
|33
|15.PAZARSPOR
|27
|10
|1
|16
|30
|48
|-18
|31
|16.AKHİSARSPOR
|29
|8
|5
|16
|32
|43
|-11
|29
|17.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|30
|6
|10
|14
|34
|45
|-11
|28
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|29
|6
|6
|17
|26
|57
|-31
|21
|19.GMG KASTAMONUSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
1. Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
2. Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SAKARYASPOR
|32
|21
|8
|3
|63
|22
|41
|71
|2.1461 TRABZON FK
|32
|20
|7
|5
|56
|23
|33
|67
|3.BODRUMSPOR
|32
|18
|7
|7
|51
|23
|28
|61
|4.SİVAS BELEDİYESPOR
|32
|16
|8
|8
|56
|31
|25
|56
|5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|32
|15
|11
|6
|44
|37
|7
|56
|6.AFJET AFYONSPOR
|32
|15
|8
|9
|59
|35
|24
|53
|7.ÇORUM FK
|32
|14
|10
|8
|45
|29
|16
|52
|8.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE
|31
|15
|7
|9
|39
|29
|10
|52
|9.SOMASPOR
|31
|14
|7
|10
|46
|40
|6
|49
|10.İNEGÖLSPOR
|32
|14
|6
|12
|46
|43
|3
|48
|11.ANKARASPOR
|32
|12
|11
|9
|47
|34
|13
|47
|12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|32
|9
|10
|13
|37
|48
|-11
|37
|13.SERİK BELEDİYESPOR
|32
|10
|6
|16
|39
|48
|-9
|36
|14.DİYARBEKİRSPOR
|32
|10
|5
|17
|29
|38
|-9
|35
|15.SARIYER
|32
|8
|9
|15
|35
|47
|-12
|33
|16.ADIYAMAN FK
|32
|10
|2
|20
|38
|59
|-21
|32
|17.TURGUTLUSPOR
|32
|7
|10
|15
|27
|52
|-25
|31
|18.ERGENE VELİMEŞESPOR
|32
|8
|4
|20
|32
|61
|-29
|28
|19.NİĞDE ANADOLU FK
|32
|5
|6
|21
|31
|72
|-41
|21
|20.KAHRAMANMARAŞSPOR
|32
|4
|6
|22
|21
|70
|-49
|18
AA / Emre Doğan - Spor
Tarsus İdman Yurdu, Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Sakaryaspor, Spor, Haberler
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