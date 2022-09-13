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Futbol: TFF 2. Lig

Spor Haberleri

Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig gruplarında 4. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

TFF 2. Lig gruplarında 4. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

TFF 2. Lig'de 4. haftanın programı şöyle:

Beyaz Grup:

15.30 Bayburt Özel İdare-Menemen FK (Bayburt Genç Osman)

15.30 Sivas Belediyespor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

16.00 Ankaraspor-Arnavutköy Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.30 İnegölspor-Bitexen Düzcespor (İnegöl İlçe)

16.30 Esenler Erokspor-Şanlıurfaspor (Esenler Erokspor)

19.00 Batman Petrolspor-Hes İlaç Afyonspor (Batman Yeni Şehir)

19.00 Çorum FK-Bursaspor (Çorum Şehir)

19.00 Tarsus İdmanyurdu-Isparta 32 Spor (Tarsus İlçe)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Somaspor (Diyarbakır)

Kırmızı Grup:

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15.30 1461 Trabzon FK-İskenderunspor (Yomra İlçe)

15.30 Adıyaman FK-Silahtaroğlu Vanspor (Adıyaman Atatürk)

15.30 Pazarspor-Teco Karacabey Belediyespor (Pazar İlçe)

16.00 Serik Belediyespor-Kırşehir Futbol Spor Kulübü (Serik İsmail Oğan)

16.30 Sarıyer-Kocaelispor (Yusuf Ziya Öniş)

16.30 Uşakspor-GMG Kastamonuspor (Uşak 1 Eylül)

16.30 Weecoins Kırklarelispor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Kırklareli Atatürk)

19.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Etimesgut Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Fethiyespor-Diyarbekirspor (Fethiye İlçe)

19.00 Bucaspor 1928-Ankara Demirspor (Yeni Buca)

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

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