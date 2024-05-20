Bu iyiliği babası yapmaz! Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı
Manchester City'den eski takım arkadaşı Agüero'nun canlı yayınına katılan Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli, sezon sonunda takımdan ayrılacağını ve Boca Juniors forması giymek istediği açıkladı. Agüero ise bu sözlerin üzerine Arjantin takımının başkanı Juan Roman Riquelme'ye sesli mesaj göndererek, "Mario Balotelli, Bombonera'nın hayalini kuruyor. Haziran ayında serbest kalacak" dedi.
Sezon başında Adana Demirspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan eve Adana temsilcisindeki ikinci dönemine başlayan Mario Balotelli, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
ADANA DEMİRSPOR'DAN AYRILACAK
Manchester City'de eski takım arkadaşı Sergio Agüero'nun canlı yayın konuğu olan Balotelli, opsiyonunu kullanmayacağını ve sezon sonunda Adana Demirspor'dan ayrılacağını açıkladı.
"HAYALİM BOCA JUNIORS"
Balotelli, Agüero'nun canlı yayınında oynamak istediği takımı da duyurdu. Yıldız futbolcu, "Adana Demirspor ile kontratım sona eriyor. Hayalim Boca Juniors'ta, Bombonera'da oynamak" ifadelerini kullandı.
AGÜERO'DAN CANLI YAYINDA BAŞKANA MESAJ
Tecrübeli golcünün bu sözlerinin ardından harekete geçen Agüero, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'ye sesli mesaj gönderdi. Arjantinli eski futbolcu, mesajında "Mario Balotelli, Bombonera'nın hayalini kuruyor. Haziran ayında serbest kalacak" ifadelerine yer verdi.
SEZON PERFORMANSI
Adana Demirspor'da ikinci dönemini geçiren Mario Balotelli, bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıktı ve 939 dakika sahada kaldı. 33 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.